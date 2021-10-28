"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей

По словам артиста, он принял решение о переезде ради детей.

"Дети повзрослели. Даня в следующем году идет в школу. Я понимаю, что два часа, мы так посчитали, они будут терять на дорогу, чтобы добраться в школу, расположенную в Киеве, а не за городом. Потому что все равно хочется, чтобы они ощущали себя киевлянами. Мы давно думали об этом, очень долго переезжали, доделывали все дела", – заявил он.

Певец отметил, что не стал продавать загородный дом.