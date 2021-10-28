Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2021
 
Новости

"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей

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Monatik с женой Ириной воспитывают двух сыновей
Monatik с женой Ириной воспитывают двух сыновей
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец и продюсер Monatik вместе с семьей переехал из загородного дома в квартиру, расположенную в Киеве. Об этом он рассказал в передаче "Зірковий шлях", которая 28 октября вышла на канале "Украина".

По словам артиста, он принял решение о переезде ради детей.

"Дети повзрослели. Даня в следующем году идет в школу. Я понимаю, что два часа, мы так посчитали, они будут терять на дорогу, чтобы добраться в школу, расположенную в Киеве, а не за городом. Потому что все равно хочется, чтобы они ощущали себя киевлянами. Мы давно думали об этом, очень долго переезжали, доделывали все дела", – заявил он.

Певец отметил, что не стал продавать загородный дом.

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году певец выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил выступления 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста. 24 августа, в День Независимости, Monatik получил звание заслуженного артиста Украины.

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в день ее рождения – 10 августа 2018 года.

Ранее артист скрывал лица своих детей, впервые показав их в анфас 1 апреля 2021 года, в день своего 35-летия, в клипе на песню "Ресницы безопасности".

Теги: дети, семья, Monatik, певец
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