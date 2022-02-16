"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием

"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок! Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность. Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях! Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает! С твоим 18-летием, моя прекрасная Нана", – подписала она публикацию.

За пару часов после появления в соцсети пост Ефросининой собрал более 45 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Какая же она у вас красивая. И так нежно написан пост. Поздравляю вас и Нану!" – написала valeria.valiullina.

"Трогательно, до слез", – отреагировала soldatenkotatyana20122020.