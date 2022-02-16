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16 февраля, 2022
 
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"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием

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Дочь Маши Ефросининой Нана родилась 16 февраля 2004 года
Дочь Маши Ефросининой – Нана родилась 16 февраля 2004 года
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 16 февраля на своей странице в Instagram опубликовала фото дочери Наны и написала трогательное поздравление в честь ее 18-летия.

"Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днем твоего рождения, мой мышонок! Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность. Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях! Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремленная девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает! С твоим 18-летием, моя прекрасная Нана",  – подписала она публикацию.

За пару часов после появления в соцсети пост Ефросининой собрал более 45 тыс. лайков.

"Какая же она у вас красивая. И так нежно написан пост. Поздравляю вас и Нану!" – написала valeria.valiullina.

"Трогательно, до слез", – отреагировала soldatenkotatyana20122020.

Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая она дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас Ефросинина снимает для своего канала на YouTube программы "Экзамен" и "Взрослые девочки" (это шоу она ведет вместе с певицей Олей Поляковой).

Ефросинина с 2003 года замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. В 2013 году они приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В браке у них родились дочь Нана (2004) и сын Александр (2014).

Теги: Маша Ефросинина
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