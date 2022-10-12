Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео

"Марьяна Мамонова с доченькой Анной, которой 13 дней", – подписала ролик фотограф.

Контекст:

Мамонова – капитан медицинской службы 501-го отдельного батальона морской пехоты, служит в ВСУ более трех лет и за время ООС помогла многим раненым, сообщал Украинский ветеранский фонд.

Она родом из Ровенской области, в 2021 году вышла замуж. О беременности узнала уже в заблокированном Мариуполе. 4 апреля попала в российский плен во время выхода украинских подразделений с завода имени Ильича ("Азовмаш"). На протяжении всего пребывания в плену у нее не было связи с родными.

21 сентября Мамонова вернулась из российского плена вместе с другими военными в результате крупнейшего обмена пленными с начала полномасштабной войны. 25 сентября в Луцке она родила дочь Анну.