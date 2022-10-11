"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном

"Это история о смелом и решительном человеке, железном генерале, который остался человечным, искренним и безразличным к славе. Это попытка показать Валерия Залужного прежде всего как человека, которому доверяют миллионы, – говорится в анонсе. – Книга, написанная ближайшим свидетелем событий, позволит заглянуть за кулисы судьбоносных совещаний, услышать голоса стоящих бок о бок и приближающих победу".
Издательство оставило имя автора биографии Залужного неназванным из соображений безопасности. Когда начнется предпродажа книги, также не уточняется.
В публикации отмечается, что это первая книга о биографии главнокомандующего ВСУ,
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Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.