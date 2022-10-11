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11 октября, 2022
 
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"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный родился в 1973 году в городе Новоград-Волынский
Залужный родился в 1973 году в городе Новоград-Волынский
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Украинское издательство Vivat 11 октября анонсировало выпуск биографии главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного под названием "Железный генерал. Уроки человечности". Об этом сообщается на странице издательства в Instagram.

"Это история о смелом и решительном человеке, железном генерале, который остался человечным, искренним и безразличным к славе. Это попытка показать Валерия Залужного прежде всего как человека, которому доверяют миллионы, – говорится в анонсе.  Книга, написанная ближайшим свидетелем событий, позволит заглянуть за кулисы судьбоносных совещаний, услышать голоса стоящих бок о бок и приближающих победу".

Издательство оставило имя автора биографии Залужного неназванным из соображений безопасности. Когда начнется предпродажа книги, также не уточняется.

В публикации отмечается, что это первая книга о биографии главнокомандующего ВСУ,

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Теги: война России против Украины, Валерий Залужный, книга
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