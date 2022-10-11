"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном

Залужный родился в 1973 году в городе Новоград-Волынский Фото: Валерій Залужний / Facebook

"Это история о смелом и решительном человеке, железном генерале, который остался человечным, искренним и безразличным к славе. Это попытка показать Валерия Залужного прежде всего как человека, которому доверяют миллионы, – говорится в анонсе. – Книга, написанная ближайшим свидетелем событий, позволит заглянуть за кулисы судьбоносных совещаний, услышать голоса стоящих бок о бок и приближающих победу".

Издательство оставило имя автора биографии Залужного неназванным из соображений безопасности. Когда начнется предпродажа книги, также не уточняется.

В публикации отмечается, что это первая книга о биографии главнокомандующего ВСУ,

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vivat (@vivat_book)