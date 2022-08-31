"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото

"Для самого крутого воина, генерала, атамана современной Украины Залужного. Спасибо за мирное небо и возможность работать, – говорится в публикации. – Вышиванка ручной работы, созданная руками наших лучших мастериц. Спасибо за возможность спокойно творить. Пусть эта вышиванка станет настоящим оберегом".
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.
Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.