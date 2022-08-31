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31 августа, 2022
 
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"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото

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Залужный назначен главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Залужный назначен главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинский бренд вышиванок Maruna by Maria создал для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного вышиванку со старинным узором, выполненным в современной интерпретации. Фото Залужного в наряде опубликовано 31 августа на странице производителя в Instagram.

"Для самого крутого воина, генерала, атамана современной Украины Залужного. Спасибо за мирное небо и возможность работать, – говорится в публикации. – Вышиванка ручной работы, созданная руками наших лучших мастериц. Спасибо за возможность спокойно творить. Пусть эта вышиванка станет настоящим оберегом".

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. 

Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. 

Теги: вышиванка, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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