"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото

В комментариях к фото он в том числе поставил хештег на украинском языке "Героям слава!".

Контекст:

Уайлд сотрудничает в качестве стилиста со съемочными командами фильмов и рекламных проектов.

Начиная с 24 февраля он ежедневно публикует на своей странице в Instagram селфи из лифта, на которых запечатлен либо с украинским флагом, либо в одежде сине-желтого цвета. Фото в вышиванке появилось на странице дизайнера впервые за это время.

В интервью изданию FWD дизайнер рассказал, что впервые узнал о войне РФ против Украины в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. По словам Уайлда, он не сомневался, что РФ нападет на Украину, поэтому свое первое фото в поддержку украинцев опубликовал 22 февраля, а начиная с 24-го делает это ежедневно.

По словам дизайнера, "путинская война должна быть остановлена, а Украина должна вернуть домой украинцев".