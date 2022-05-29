"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины

В интервью изданию FWD дизайнер рассказал, что впервые узнал о войне РФ против Украины в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. По словам Уайлда, он не сомневался, что РФ нападет на Украину, поэтому свое первое фото в поддержку украинцев опубликовал 22 февраля, а начиная с 24-го делает это ежедневно.

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Уайлд подчеркнул, что посещал Украину. По словам дизайнера, "путинская война должна быть остановлена, а Украина должна вернуть домой украинцев, в том числе из Донбасса и Крыма".

Дизайнер отметил, что президент РФ Владимир Путин "ненавидит свободу и стремится стереть украинскую идентичность", а "Европа должна помочь Украине победить".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)