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20 августа, 2022
 
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Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов

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Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине
Симмонс в 2019 году была назначена послом Великобритании в Украине
Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс 20 августа на своей странице в Twitter опубликовала фото, на котором запечатлена в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов.

Также Симмонс продемонстрировала на фото маникюр цветов украинского флага.

"Успех. У меня появился новый опыт", – прокомментировала она снимок.

"Это прекрасно. Теперь вы официально украинская хозяйка", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Мелинда Симмонс родилась в Лондоне. Защитила степень бакалавра по современным языкам (французский и немецкий) в Эксетерском университете в 1988 году, степень магистра европейской политики – в Университете Северного Лондона в 1995 году.

Работала в сфере международного маркетинга. Занималась вопросами международного развития в МИД Великобритании, работала в департаментах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 2013-го по 2016 год занимала должность замглавы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016–2017 годах работала в британском Секретариате национальной безопасности. В 2019 году назначена послом Великобритании в Украине.

Накануне полномасштабного вторжения России, 19 февраля, она выехала из Киева, в начале марта вовсе покинула территорию Украины. Но уже к концу апреля вернулась в посольство в Киеве.

Теги: криоконсервация, Мелинда Симмонс
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