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​Посол ​Симмонс ​рассказала, как война в Украине повлияла на уровень жизни в Великобритании​

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Симмонс: Вопрос Украины пользуется поддержкой всех сторон в Великобритании
Симмонс: Вопрос Украины пользуется поддержкой всех сторон в Великобритании
Фото:Eduard Kryzhanivskyi / British Embassy Kyiv

Правительство Соединенного Королевства испытывает давление из-за растущего прожиточного минимума в стране, что является следствием вторжения России в Украину. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"У Соединенного Королевства проблемы будут, возможно, в меньшей степени, чем у других стран, но тем не менее мы тоже собираемся рассматривать наше энергоснабжение в течение зимы. Мы тоже испытываем давление из-за растущего прожиточного минимума, что частично является результатом российского вторжения в Украину и дефицита зерна (надеюсь, этот вопрос разрешится после соглашения [об организации "зернового коридора"] из Одессы). Но тем не менее это уже повлияло на стоимость некоторых продуктов. Так что мы столкнемся с этими проблемами в течение зимы", – рассказала Симмонс.

Посол подчеркнула, что поддержка Украины остается важной для британцев. Они "возмущены тем, что Россия делает в Украине" и настаивают на том, чтобы правительство реагировало на этот вызов.

"Вопрос вторжения России в Украину очень важен для британского народа. Мы знаем это, потому что каждые несколько месяцев проводятся опросы британцев, чтобы узнать их отношение к этому. И последовательно с первого дня войны поддержка британцами того, как Великобритания помогает Украине, была высокой. И она остается высокой даже несмотря на то, что актуальность украинской темы была в некотором роде снижена в СМИ и другие темы заняли повестку дня", – отметила Симмонс.

Также она акцентировала внимание на том, что британские политики не теряют интереса к теме Украины.

"Существует очень сильная межпартийная поддержка. Представители обеих палат приезжали в Украину с визитом. Все это указывает на то, что для нас это очень важно", – сказала посол.

Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около $2,8 млрд

3 августа стало известно, что на усиление украинских Вооруженных сил в борьбе с вооруженной агрессией России и будущее восстановление Украины Великобритания выделит еще £3 млрд.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, дефицит, агрессия, вторжение, зима, Алеся Бацман, прожиточный минимум, война России против Украины, безопасность, интервью, Мелинда Симмонс
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