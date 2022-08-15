​Посол ​Симмонс ​рассказала, как война в Украине повлияла на уровень жизни в Великобритании​

"У Соединенного Королевства проблемы будут, возможно, в меньшей степени, чем у других стран, но тем не менее мы тоже собираемся рассматривать наше энергоснабжение в течение зимы. Мы тоже испытываем давление из-за растущего прожиточного минимума, что частично является результатом российского вторжения в Украину и дефицита зерна (надеюсь, этот вопрос разрешится после соглашения [об организации "зернового коридора"] из Одессы). Но тем не менее это уже повлияло на стоимость некоторых продуктов. Так что мы столкнемся с этими проблемами в течение зимы", – рассказала Симмонс.
Посол подчеркнула, что поддержка Украины остается важной для британцев. Они "возмущены тем, что Россия делает в Украине" и настаивают на том, чтобы правительство реагировало на этот вызов.
"Вопрос вторжения России в Украину очень важен для британского народа. Мы знаем это, потому что каждые несколько месяцев проводятся опросы британцев, чтобы узнать их отношение к этому. И последовательно с первого дня войны поддержка британцами того, как Великобритания помогает Украине, была высокой. И она остается высокой даже несмотря на то, что актуальность украинской темы была в некотором роде снижена в СМИ и другие темы заняли повестку дня", – отметила Симмонс.
Также она акцентировала внимание на том, что британские политики не теряют интереса к теме Украины.
"Существует очень сильная межпартийная поддержка. Представители обеих палат приезжали в Украину с визитом. Все это указывает на то, что для нас это очень важно", – сказала посол.
Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины. Полный текст интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около $2,8 млрд.
3 августа стало известно, что на усиление украинских Вооруженных сил в борьбе с вооруженной агрессией России и будущее восстановление Украины Великобритания выделит еще £3 млрд.