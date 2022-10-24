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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты командируют в Украину служителей РПЦ, но большинство из них отказываются – Генштаб ВСУ

Большинство служителей РПЦ отказываются от поездок в Украину в связи с опасностью, отметили в Генштабе ВСУ
Большинство служителей РПЦ отказываются от поездок в Украину в связи с опасностью, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com

РФ направляет в Украину служителей Русской православной церкви (РПЦ) для поднятия боевого духа оккупантов.

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей Русской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты", – говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, 23 октября, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны РФ против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LEHnhqUjHqF4CruhWhF1fBJAJfCDXSppNJCWjVTVgxft5DCxpmyd7sNR9Zd1D28Gl

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".

За поддержку войны Великобритания и Канада ввели санкции против Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.

Православная церковь Украины запустила механизм отлучения Кирилла от престола за духовные преступления.

31 августа во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, Генштаб ВСУ, церковь, Самара, война России против Украины, российские оккупанты
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