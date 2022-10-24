Оккупанты командируют в Украину служителей РПЦ, но большинство из них отказываются – Генштаб ВСУ

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей Русской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты", – говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, 23 октября, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны РФ против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания и Канада ввели санкции против Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.
Православная церковь Украины запустила механизм отлучения Кирилла от престола за духовные преступления.
31 августа во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.