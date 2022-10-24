Оккупанты командируют в Украину служителей РПЦ, но большинство из них отказываются – Генштаб ВСУ

Большинство служителей РПЦ отказываются от поездок в Украину в связи с опасностью, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей Русской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты", – говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, 23 октября, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны РФ против Украины.

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