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Макрон обратился к РПЦ: Знаем, как православной религией манипулируют те, кто находится у власти в России. Нужно сопротивление

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Большую часть своего выступления Макрон посвятил Украине, отмечает Reuters
Большую часть своего выступления Макрон посвятил Украине, отмечает Reuters
Фото: EPA

Русская православная церковь (РПЦ) позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны РФ против Украины.

Об этом 23 октября в Риме в ходе выступления на международной конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters.

Отмечается, что большую часть своего выступления французский президент посвятил Украине. Указывается, что в первом ряду конференц-зала сидел второй номер РПЦ митрополит Антоний.

Макрон подчеркнул, что "религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью событий".

Президент Франции добавил, что хорошо знает, "как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия".

По словам Макрона, "здесь нужно сопротивление" – "никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию отрицать достоинство каждого человека".

Как сообщает Reuters, после выступления Макрона СМИ подошли к митрополиту РПЦ Антонию, но он отказался от комментариев.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".

За поддержку войны Великобритания и Канада ввели санкции против Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.

Православная церковь Украины запустила механизм отлучения Кирилла от престола за духовные преступления.

31 августа во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, Франция, религия, Кремль, церковь, преступление, война России против Украины, президент, конференция, Эммануэль Макрон, митрополит Антоний
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