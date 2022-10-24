Макрон обратился к РПЦ: Знаем, как православной религией манипулируют те, кто находится у власти в России. Нужно сопротивление

Об этом 23 октября в Риме в ходе выступления на международной конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters.

Отмечается, что большую часть своего выступления французский президент посвятил Украине. Указывается, что в первом ряду конференц-зала сидел второй номер РПЦ митрополит Антоний.

Макрон подчеркнул, что "религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью событий".

Президент Франции добавил, что хорошо знает, "как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия".

По словам Макрона, "здесь нужно сопротивление" – "никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию отрицать достоинство каждого человека".

Как сообщает Reuters, после выступления Макрона СМИ подошли к митрополиту РПЦ Антонию, но он отказался от комментариев.