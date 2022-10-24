Макрон обратился к РПЦ: Знаем, как православной религией манипулируют те, кто находится у власти в России. Нужно сопротивление

Об этом 23 октября в Риме в ходе выступления на международной конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Reuters.
Отмечается, что большую часть своего выступления французский президент посвятил Украине. Указывается, что в первом ряду конференц-зала сидел второй номер РПЦ митрополит Антоний.
Макрон подчеркнул, что "религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью событий".
Президент Франции добавил, что хорошо знает, "как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия".
По словам Макрона, "здесь нужно сопротивление" – "никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, которые имеют тенденцию отрицать достоинство каждого человека".
Как сообщает Reuters, после выступления Макрона СМИ подошли к митрополиту РПЦ Антонию, но он отказался от комментариев.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания и Канада ввели санкции против Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.
Православная церковь Украины запустила механизм отлучения Кирилла от престола за духовные преступления.
31 августа во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.