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Латвийская православная церковь готовится отделиться от РПЦ и обратилась с Кириллу с прошением об автокефалии – СМИ

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Собор Латвийской православной церкви решил подать Кириллу прошение об автокефалии, чтобы разойтись с РПЦ без раскола
Собор Латвийской православной церкви решил подать Кириллу прошение об автокефалии, чтобы разойтись с РПЦ без раскола
Фото: EPA

20 октября в Риге состоялся собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ), В его повестке был в том числе вопрос обращения к главе Российской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу о предоставлении ЛПЦ статуса автокефальной церкви.

Латвийский портал bb.lv со ссылкой на неназванного участника собора сообщил 20 октября, что из 161 делегата 160 выступили за обращение к патриарху и один проголосовал против. Издание уточняет, что официальных комментариев от пресс-службы ЛПЦ на момент публикации новости получить не удалось.

Уточняется, что обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался церковным расколом.

Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября подал в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви. Он заявил, что когда закон вступит в силу, "будет устранено любое влияние или власть Московского патриархата" на ЛПЦ.

8 сентября Сейм Латвии принял представленные Левитсом поправки к Закону "О Латвийской Православной Церкви", которые изменили статус ЛПЦ, определив, что она будет действовать полностью независимо и самостоятельно, писало издание Delfi.

Во вторник, 22 сентября, Кабинет министров уполномочил министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени Латвийского государства к Кириллу, чтобы проинформировать его о принятых Сеймом поправках к Закону "О Латвийской церкви" (ЛПЦ). До 31 октября ЛПЦ должна ввести поправки в свой устав, сообщило Delfi.

Основной религией в Латвии является христианство. По данным министерства юстиции Латвии, в стране больше всего лютеран, на втором месте – католики, на третьем – православные. Прихожан Латвийской православной церкви – около 250 тыс.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сообщил вл время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.

Санкции против Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Кабинет министров Украины, в свою очередь, одобрил эти санкции.

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления, заявил 30 июля предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

31 августа в Карлсруэ во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство РПЦ в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.

Папа римский Франциск 14 сентября, выступая на съезде лидеров мировых религий в Казахстане, намеками осудил русскую церковь, которая поддержала вторжение в Украину.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, Латвия, патриарх Кирилл, христианство, религия, церковь, Православная церковь Украины, ПЦУ, Сейм Латвии
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