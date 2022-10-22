Латвийская православная церковь готовится отделиться от РПЦ и обратилась с Кириллу с прошением об автокефалии – СМИ

Собор Латвийской православной церкви решил подать Кириллу прошение об автокефалии, чтобы разойтись с РПЦ без раскола Фото: EPA

Латвийский портал bb.lv со ссылкой на неназванного участника собора сообщил 20 октября, что из 161 делегата 160 выступили за обращение к патриарху и один проголосовал против. Издание уточняет, что официальных комментариев от пресс-службы ЛПЦ на момент публикации новости получить не удалось.

Уточняется, что обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался церковным расколом.

Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября подал в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви. Он заявил, что когда закон вступит в силу, "будет устранено любое влияние или власть Московского патриархата" на ЛПЦ.

8 сентября Сейм Латвии принял представленные Левитсом поправки к Закону "О Латвийской Православной Церкви", которые изменили статус ЛПЦ, определив, что она будет действовать полностью независимо и самостоятельно, писало издание Delfi.

Во вторник, 22 сентября, Кабинет министров уполномочил министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени Латвийского государства к Кириллу, чтобы проинформировать его о принятых Сеймом поправках к Закону "О Латвийской церкви" (ЛПЦ). До 31 октября ЛПЦ должна ввести поправки в свой устав, сообщило Delfi.

Основной религией в Латвии является христианство. По данным министерства юстиции Латвии, в стране больше всего лютеран, на втором месте – католики, на третьем – православные. Прихожан Латвийской православной церкви – около 250 тыс.