Латвийская православная церковь готовится отделиться от РПЦ и обратилась с Кириллу с прошением об автокефалии – СМИ

Латвийский портал bb.lv со ссылкой на неназванного участника собора сообщил 20 октября, что из 161 делегата 160 выступили за обращение к патриарху и один проголосовал против. Издание уточняет, что официальных комментариев от пресс-службы ЛПЦ на момент публикации новости получить не удалось.
Уточняется, что обращение к патриарху необходимо для того, чтобы выход из РПЦ был каноническим и не считался церковным расколом.
Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября подал в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви. Он заявил, что когда закон вступит в силу, "будет устранено любое влияние или власть Московского патриархата" на ЛПЦ.
8 сентября Сейм Латвии принял представленные Левитсом поправки к Закону "О Латвийской Православной Церкви", которые изменили статус ЛПЦ, определив, что она будет действовать полностью независимо и самостоятельно, писало издание Delfi.
Во вторник, 22 сентября, Кабинет министров уполномочил министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени Латвийского государства к Кириллу, чтобы проинформировать его о принятых Сеймом поправках к Закону "О Латвийской церкви" (ЛПЦ). До 31 октября ЛПЦ должна ввести поправки в свой устав, сообщило Delfi.
Основной религией в Латвии является христианство. По данным министерства юстиции Латвии, в стране больше всего лютеран, на втором месте – католики, на третьем – православные. Прихожан Латвийской православной церкви – около 250 тыс.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сообщил вл время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.
Санкции против Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Кабинет министров Украины, в свою очередь, одобрил эти санкции.
Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления, заявил 30 июля предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
31 августа в Карлсруэ во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство РПЦ в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.
Папа римский Франциск 14 сентября, выступая на съезде лидеров мировых религий в Казахстане, намеками осудил русскую церковь, которая поддержала вторжение в Украину.