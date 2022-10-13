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В Эстонии глава церкви Московского патриархата осудил войну России. Ему могли аннулировать вид на жительство

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Глава МВД Эстонии остался доволен реакцией церкви Московского патриархата
Глава МВД Эстонии остался доволен реакцией церкви Московского патриархата
Фото: pixabay.com

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополит Евгений осудил войну России против Украины и публично объявил о своем несогласии с патриархом Русской православной церкви (РПЦ, автономной частью которой является ЭПЦ МП) Кириллом о "смывании всех грехов" российских оккупантов. Об этом 13 октября сообщает ERR.

Эстонский митрополит объяснил, что его церковь молилась об окончании войны, а также собирает украинским беженцам деньги, продукты и другие необходимые им предметы.

Евгений подчеркнул, что в церквях ЭПЦ МП нет пропаганды войны или разжигания ненависти, а если такое будет, то "будут немедленно преданы огласке".

Телерадиокомпания сообщает, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметс остался "счастлив" реакцией митрополита Евгения на слова Кирилла и отметил, что стоял вопрос об аннулировании Евгению вида на жительство, а теперь вопрос так не стоит.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: РПЦ, Эстония, патриарх Кирилл, война, беженцы, церковь, вторжение, деньги, война России против Украины
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