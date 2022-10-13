В Эстонии глава церкви Московского патриархата осудил войну России. Ему могли аннулировать вид на жительство

Эстонский митрополит объяснил, что его церковь молилась об окончании войны, а также собирает украинским беженцам деньги, продукты и другие необходимые им предметы.
Евгений подчеркнул, что в церквях ЭПЦ МП нет пропаганды войны или разжигания ненависти, а если такое будет, то "будут немедленно преданы огласке".
Телерадиокомпания сообщает, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметс остался "счастлив" реакцией митрополита Евгения на слова Кирилла и отметил, что стоял вопрос об аннулировании Евгению вида на жительство, а теперь вопрос так не стоит.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.
25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.