В Эстонии глава церкви Московского патриархата осудил войну России. Ему могли аннулировать вид на жительство

Эстонский митрополит объяснил, что его церковь молилась об окончании войны, а также собирает украинским беженцам деньги, продукты и другие необходимые им предметы.

Евгений подчеркнул, что в церквях ЭПЦ МП нет пропаганды войны или разжигания ненависти, а если такое будет, то "будут немедленно преданы огласке".

Телерадиокомпания сообщает, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметс остался "счастлив" реакцией митрополита Евгения на слова Кирилла и отметил, что стоял вопрос об аннулировании Евгению вида на жительство, а теперь вопрос так не стоит.

Война России против Украины. Главное (обновляется)