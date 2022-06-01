Епархия УПЦ МП в оккупированных Ровеньках решила не упоминать Онуфрия как предстоятеля церкви

Ее правящий архиерей сообщил местному духовенству, что "голосовал против постановлений собора и изменений в уставе УПЦ".

"Собранием благочинных и духовенства Ровеньковской епархии принято следующее решение: приостановить поминовение за богослужением митрополита Онуфрия как предстоятеля УПЦ; Ровеньковская и Свердловская епархии остаются под омофором святейшего патриарха Московского и всея Руси [Кирилла]", – сказано в сообщении.

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Патриарх РПЦ Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".