Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины

Во время приветственного слова Штайнмайер отметил, что главы Русской православной церкви в настоящее время руководят своими прихожанами и вся их церковь идет по опасному и даже кощунственному пути.
"Эта тоталитарная идеология, замаскированная под теологию, привела к полному или частичному уничтожению очень многих религиозных объектов на территории Украины – церквей, мечетей, синагог, учебных и административных зданий, принадлежащих религиозным общинам", – сказал Штайнмайер.
Вспомнил немецкий президент и о ковровых бомбардировках и убийстве гражданских.
"Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами этого разжигания ненависти, этой ненависти и этого преступного насилия! …Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины", – считает Штайнмайер.
Напоследок президент напомнил участникам ассамблеи, что никто не должен оставаться в стороне в вопросах военных преступлений, которые происходят на глазах у всего мира.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.
Санкции против Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада.
Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления, заявил 30 июля предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.