Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины

Во время приветственного слова Штайнмайер отметил, что главы Русской православной церкви в настоящее время руководят своими прихожанами и вся их церковь идет по опасному и даже кощунственному пути.

"Эта тоталитарная идеология, замаскированная под теологию, привела к полному или частичному уничтожению очень многих религиозных объектов на территории Украины – церквей, мечетей, синагог, учебных и административных зданий, принадлежащих религиозным общинам", – сказал Штайнмайер.

Вспомнил немецкий президент и о ковровых бомбардировках и убийстве гражданских.

"Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами этого разжигания ненависти, этой ненависти и этого преступного насилия! …Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины", – считает Штайнмайер.

Напоследок президент напомнил участникам ассамблеи, что никто не должен оставаться в стороне в вопросах военных преступлений, которые происходят на глазах у всего мира.