ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины Штайнмайер
Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины – Штайнмайер
Фото: depositphotos.com

Во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей, которая прошла 31 августа в Карлсруэ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ. Полное обращение к участникам ассамблеи опубликовал официальный сайт президента.

Во время приветственного слова Штайнмайер отметил, что главы Русской православной церкви в настоящее время руководят своими прихожанами и вся их церковь идет по опасному и даже кощунственному пути.

"Эта тоталитарная идеология, замаскированная под теологию, привела к полному или частичному уничтожению очень многих религиозных объектов на территории Украины – церквей, мечетей, синагог, учебных и административных зданий, принадлежащих религиозным общинам", – сказал Штайнмайер.

Вспомнил немецкий президент и о ковровых бомбардировках и убийстве гражданских.

"Сколько женщин, мужчин и детей в Украине стали жертвами этого разжигания ненависти, этой ненависти и этого преступного насилия! …Руководство Русской православной церкви присоединилось к преступлениям войны против Украины", – считает Штайнмайер.

Напоследок президент напомнил участникам ассамблеи, что никто не должен оставаться в стороне в вопросах военных преступлений, которые происходят на глазах у всего мира.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине.

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.

Санкции против Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада.

Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила механизм отлучения от престола главы РПЦ Кирилла за духовные преступления, заявил 30 июля предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, Франк-Вальтер Штайнмайер, церковь, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Фреймут: За границей я одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
Фреймут: За границей я – одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (98012)
2
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (38271)
3
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (35251)
4
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (24488)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (23761)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (20366)
7
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (18164)
8
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (18091)
 
 
 
 