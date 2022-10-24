Кислица возразил Макрону по поводу РПЦ: Она – часть преступного режима

"Макрон заявил, что Русская православная церковь позволяет манипулировать собой, чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее сопротивляться такому давлению… Важная вещь – не "манипулируемая", а составная часть преступного режима", – считает Кислица.

“. * @EmmanuelMacron * said Russian Orthodox Church was allowing itself to be manipulated to justify war in Ukraine & urged it to resist such pressure” * @Reuters * reports. An important thing-not manipulated but is a part & parcel of criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 24, 2022

23 октября в Риме в ходе выступления на международной конференции Макрон заявил, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны РФ против Украины. Он подчеркнул, что, кроме одобрения, есть возможность другой реакции – "религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью событий".

Выступление французского лидера в зале слушал второй (по оценке агентства Reuters) в иерархии РПЦ человек после патриарха Кирилла – митрополит Антоний. После слов Макрона он отказался комментировать их журналистам.