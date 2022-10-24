Кислица возразил Макрону по поводу РПЦ: Она – часть преступного режима

"Макрон заявил, что Русская православная церковь позволяет манипулировать собой, чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее сопротивляться такому давлению… Важная вещь – не "манипулируемая", а составная часть преступного режима", – считает Кислица.
“. * @EmmanuelMacron * said Russian Orthodox Church was allowing itself to be manipulated to justify war in Ukraine & urged it to resist such pressure” * @Reuters * reports. An important thing-not manipulated but is a part & parcel of criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 24, 2022
23 октября в Риме в ходе выступления на международной конференции Макрон заявил, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны РФ против Украины. Он подчеркнул, что, кроме одобрения, есть возможность другой реакции – "религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью событий".
Выступление французского лидера в зале слушал второй (по оценке агентства Reuters) в иерархии РПЦ человек после патриарха Кирилла – митрополит Антоний. После слов Макрона он отказался комментировать их журналистам.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания и Канада ввели санкции против Кирилла. Литва запретила патриарху въезд на пять лет. В то же время санкции в отношении главы РПЦ не были поддержаны на уровне Евросоюза из-за позиции Венгрии.
Православная церковь Украины запустила механизм отлучения Кирилла от престола за духовные преступления.
31 августа во время 11-й пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ.