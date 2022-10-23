Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300, есть пострадавшие – Ким

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Он написал, что ориентировочно в 1.30 Николаев подвергся обстрелу ракетами типа С-300.

"Известно, что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, изуродованы балконы. Повреждены также теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадало три человека.

"Также из-за вражеских обстрелов разрушено складское здание, в результате чего один человек госпитализирован. На месте попадания возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области", – написал Ким.

Оперативное командование "Юг" в Facebook опубликовало фото последствий удара.