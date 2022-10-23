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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300, есть пострадавшие – Ким

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Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже
Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские войска в ночь на 23 октября обстреляли Николаев. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Он написал, что ориентировочно в 1.30 Николаев подвергся обстрелу ракетами типа С-300.

"Известно, что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, изуродованы балконы. Повреждены также теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадало три человека.

"Также из-за вражеских обстрелов разрушено складское здание, в результате чего один человек госпитализирован. На месте попадания возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области", – написал Ким.

Оперативное командование "Юг" в Facebook опубликовало фото последствий удара.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0PpE6AU7af5xZ32dwSP7RDUMML1PnKDTUC2GCLMsJ9saJYihshBngYBJQfcJDqss6l

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, С-300, Виталий Ким
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