Ночью оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300, есть пострадавшие – Ким

Он написал, что ориентировочно в 1.30 Николаев подвергся обстрелу ракетами типа С-300.
"Известно, что одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, изуродованы балконы. Повреждены также теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадало три человека.
"Также из-за вражеских обстрелов разрушено складское здание, в результате чего один человек госпитализирован. На месте попадания возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области", – написал Ким.
Оперативное командование "Юг" в Facebook опубликовало фото последствий удара.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.