"Гора ржавого металла". Разбитый российский "Тигр" установили на территории ЛитПолУкрбрига в Люблине

"Тигр" был уничтожен на юге Украины в марте 2022 года Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

В командовании отметили, что "Тигр" был уничтожен на юге Украины военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в районе Николаева в ходе боевых действий в марте 2022 года.

"Для нас важно показать и рассказать, как выглядит российская техника после огневой работы украинских воинов на поле боя и насколько важно продолжение военной поддержки Украины. Сейчас этот мертвый "Тигр" с зачеркнутым противным оккупантским знаком на боку – только мусор, ненужная гора ржавого металла. Этот автомобиль "Тигр" больше никого не убьет и больше не выполнит ни одной задачи", – заявили в командовании.

Скоро "Тигр" будет доступен для обзора в Люблине.