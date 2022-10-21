"Гора ржавого металла". Разбитый российский "Тигр" установили на территории ЛитПолУкрбрига в Люблине

В командовании отметили, что "Тигр" был уничтожен на юге Украины военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в районе Николаева в ходе боевых действий в марте 2022 года.
"Для нас важно показать и рассказать, как выглядит российская техника после огневой работы украинских воинов на поле боя и насколько важно продолжение военной поддержки Украины. Сейчас этот мертвый "Тигр" с зачеркнутым противным оккупантским знаком на боку – только мусор, ненужная гора ржавого металла. Этот автомобиль "Тигр" больше никого не убьет и больше не выполнит ни одной задачи", – заявили в командовании.
Скоро "Тигр" будет доступен для обзора в Люблине.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения РФ украинские военные уничтожили около 66 750 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.