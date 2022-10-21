ГОРДОН
 
 
МИР

"Гора ржавого металла". Разбитый российский "Тигр" установили на территории ЛитПолУкрбрига в Люблине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Тигр" был уничтожен на юге Украины в марте 2022 года
"Тигр" был уничтожен на юге Украины в марте 2022 года
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

На территории литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбрига) в польском Люблине был установлен разбитый российский бронированный автомобиль "Тигр". Об этом 21 октября сообщило в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В командовании отметили, что "Тигр" был уничтожен на юге Украины военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в районе Николаева в ходе боевых действий в марте 2022 года.

"Для нас важно показать и рассказать, как выглядит российская техника после огневой работы украинских воинов на поле боя и насколько важно продолжение военной поддержки Украины. Сейчас этот мертвый "Тигр" с зачеркнутым противным оккупантским знаком на боку – только мусор, ненужная гора ржавого металла. Этот автомобиль "Тигр" больше никого не убьет и больше не выполнит ни одной задачи", – заявили в командовании.

Скоро "Тигр" будет доступен для обзора в Люблине.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/pfbid0VKLWQxXjqJqKHAVG1mLHhbbr52gqdr2PvtJrUg3Y9Cc3vMM2JePJnsaHWU69K54El

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения РФ украинские военные уничтожили около 66 750 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.

Теги: Россия, Украина, Николаев, война, Люблин, ВСУ, ЛитПолУкрбриг, война России против Украины, мусор, автомобиль, показ, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
Ефросинина с мужем отпраздновали годовщину брака
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
"Цинично пытаются закрыть рот". Полякова после атаки российских ботов на свою страницу в Instagram обратилась за помощью к министру Федорову
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
Лану Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе, и она обратилась к поклонникам
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
"Самый большой плевок в лицо врага". Андре Тан рассказал, уместна ли радость во время войны
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
  "Это что-то невероятное", "Последний кадр хочу на заставку". Kalush Orchestra и The Rasmus записали песню In The Shadows of Ukraine. Видео
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Balenciaga прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Галкин обратился к американской публике
Галкин обратился к американской публике
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (421568)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (304991)
3
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (245687)
4
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (129998)
5
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (99203)
6
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (87713)
7
Никитюк в свой день рождения обнародовала снимки в облегающем платье, показав фигуру сзади (70837)
8
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после (47974)
 
 
 
 