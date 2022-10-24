ВСУ вытеснили россиян из четырех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях – Генштаб

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В течение текущих суток силы обороны Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское, – говорится в сообщении. – Благодаря успешным действиям наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадовое Донецкой области".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В начале октября ВСУ деоккупировали семь населенных пунктов Луганской области, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.