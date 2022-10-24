Российских военных будут одевать в иранские бронежилеты и шлемы – ГУР

"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, Россия начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad. В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии в Белгородской области", – говорится в сообщении.

Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи с РФ в боевом применении нового типа беспилотников Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время, отмечает украинская разведка.

Также из Ирана в Джанкой в оккупированном Крыму отправилась группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6.