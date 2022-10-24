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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российских военных будут одевать в иранские бронежилеты и шлемы – ГУР

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Иранцы учат российских военных использовать свои дроны
Иранцы учат российских военных использовать свои дроны
Фото: gur.gov.ua

Мобилизированные из России начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства, а также из Ирана в РФ прибывают новые группы инструкторов по применению беспилотников. Об этом 24 октября сообщило Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, Россия начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad. В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии в Белгородской области", – говорится в сообщении.

Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи с РФ в боевом применении нового типа беспилотников Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время, отмечает украинская разведка.

Также из Ирана в Джанкой в оккупированном Крыму отправилась группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6.

Контекст:

Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали: украинские защитники сбивали целые комплексы этих БПЛА, и по ним четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Теги: Россия, Иран, беспилотники, война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины
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