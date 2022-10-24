Российских военных будут одевать в иранские бронежилеты и шлемы – ГУР

"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, Россия начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad. В настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии в Белгородской области", – говорится в сообщении.
Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи с РФ в боевом применении нового типа беспилотников Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать в ближайшее время, отмечает украинская разведка.
Также из Ирана в Джанкой в оккупированном Крыму отправилась группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6.
Иранские дроны в последнее время активно применяются Россией в Украине. В частности, речь о дронах-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.
В МВД подчеркивали: украинские защитники сбивали целые комплексы этих БПЛА, и по ним четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.