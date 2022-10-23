Пропагандист RT предложил топить украинских детей. Кулеба в ответ призвал запретить канал по всему миру

Видео с Кузнецовым-Красовским опубликовала в Twitter журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. В обнародованном фрагментt пропагандист заявляет, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топить.
"А прям топить их надо было этих детей прям в Тысине. [Они] сказали, что москали оккупировали [Украину], и сразу бросаешь их в реку с бурным течением", – заявил он.
Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022
Кулеба отреагировал на слова пропагандиста в своем Twitter.
"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Это те, на чьей стороне вы стоите, если разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (за это мы отдадим под суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру", – призвал министр.
Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022
Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде телеканала RT, он руководит производством новых YouTube-шоу на русском языке и является их генеральным продюсером, сообщается на сайте канала.
В 2016 году журналист основал некоммерческую организацию "СПИД.Центр" (Красовский – открытый гомосексуал, в 2017 году он сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным) и руководил ею до 2019 года.
Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.
Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".
Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".
В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.
Он также открыто призывал к оккупации Беларуси, сообщало издание Mediakritika.by.