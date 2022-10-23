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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пропагандист RT предложил топить украинских детей. Кулеба в ответ призвал запретить канал по всему миру

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Красовский заявил, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать
Красовский заявил, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать
Скриншот: А поговорить? / YouTube

Директор вещания российского пропагандистского телеканала RT Антон Кузнецов-Красовский в эфире заявил, что украинских детей нужно топить. Министр иностранных дел Украины в ответ призвал запретить этот канал по всему миру.

Видео с Кузнецовым-Красовским опубликовала в Twitter журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. В обнародованном фрагментt пропагандист заявляет, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топить.

"А прям топить их надо было этих детей прям в Тысине. [Они] сказали, что москали оккупировали [Украину], и сразу бросаешь их в реку с бурным течением", – заявил он.

Кулеба отреагировал на слова пропагандиста в своем Twitter.

"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Это те, на чьей стороне вы стоите, если разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (за это мы отдадим под суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру", – призвал министр.

Контекст:

Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде телеканала RT, он руководит производством новых YouTube-шоу на русском языке и является их генеральным продюсером, сообщается на сайте канала.

В 2016 году журналист основал некоммерческую организацию "СПИД.Центр" (Красовский – открытый гомосексуал, в 2017 году он сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным) и руководил ею до 2019 года.

Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.

Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".

Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".

В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.

Он также открыто призывал к оккупации Беларуси, сообщало издание Mediakritika.by.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Russia Today, российская пропаганда, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Антон Красовский
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