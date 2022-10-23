Пропагандист RT предложил топить украинских детей. Кулеба в ответ призвал запретить канал по всему миру

Видео с Кузнецовым-Красовским опубликовала в Twitter журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. В обнародованном фрагментt пропагандист заявляет, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топить.

"А прям топить их надо было этих детей прям в Тысине. [Они] сказали, что москали оккупировали [Украину], и сразу бросаешь их в реку с бурным течением", – заявил он.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022

Кулеба отреагировал на слова пропагандиста в своем Twitter.

"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Это те, на чьей стороне вы стоите, если разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (за это мы отдадим под суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру", – призвал министр.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022