Утверждение, что "Украина готовится применить "грязную бомбу" в Украине", – это абсурд, заявил Столтенберг

Озвученное министром обороны РФ Сергеем Шойгу "утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы в Украине, абсурдно", подчеркнул Столтенберг.
Абсурдно заявлять о возможности применения Украиной "грязной бомбы" на ее собственной территории – "за освобождение которой Киев так тяжело сражается", пояснил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО обеспокоены: эта риторика РФ может быть частью модели ее поведения, которую уже видели в Сирии, а также перед началом полномасштабного вторжения в Украину или в его начале. Она заключается в том, что РФ обвиняет других в том, что сама собирается делать, пояснил генсек НАТО.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН".
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.