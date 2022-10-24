ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утверждение, что "Украина готовится применить "грязную бомбу" в Украине", – это абсурд, заявил Столтенберг

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По словам Столтенберга, в НАТО обеспокоены риторикой РФ о "грязной бомбе"
По словам Столтенберга, в НАТО обеспокоены риторикой РФ о "грязной бомбе"
Фото: ЕРА

Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Politico, которое вышло 24 октября.

Озвученное министром обороны РФ Сергеем Шойгу "утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы в Украине, абсурдно", подчеркнул Столтенберг. 

Абсурдно заявлять о возможности применения Украиной "грязной бомбы" на ее собственной территории – "за освобождение которой Киев так тяжело сражается", пояснил Столтенберг. 

Он добавил, что в НАТО обеспокоены: эта риторика РФ может быть частью модели ее поведения, которую уже видели в Сирии, а также перед началом полномасштабного вторжения в Украину или в его начале. Она заключается в том, что РФ обвиняет других в том, что сама собирается делать, пояснил генсек НАТО.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН". 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Сергей Шойгу, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война России против Украины, бомба
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