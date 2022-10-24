Утверждение, что "Украина готовится применить "грязную бомбу" в Украине", – это абсурд, заявил Столтенберг

По словам Столтенберга, в НАТО обеспокоены риторикой РФ о "грязной бомбе" Фото: ЕРА

Озвученное министром обороны РФ Сергеем Шойгу "утверждение, что Украина готовится использовать грязные бомбы в Украине, абсурдно", подчеркнул Столтенберг.

Абсурдно заявлять о возможности применения Украиной "грязной бомбы" на ее собственной территории – "за освобождение которой Киев так тяжело сражается", пояснил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО обеспокоены: эта риторика РФ может быть частью модели ее поведения, которую уже видели в Сирии, а также перед началом полномасштабного вторжения в Украину или в его начале. Она заключается в том, что РФ обвиняет других в том, что сама собирается делать, пояснил генсек НАТО.