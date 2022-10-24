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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба предложил Гросси, чтобы МАГАТЭ проверило Украину на "грязную бомбу"

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Кулеба: Нам нечего прятать
Кулеба: Нам нечего прятать
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 октября обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ложные обвинения России в адрес Украины в подготовке использования так называемой "грязной бомбы". Об этом он написал в Twitter.

Глава МИД сообщил, что у экспертов МАГАТЭ есть возможность на месте проверить распространяемые РФ фейки.

"Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", – написал дипломат.

Сегодня же министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности к мониторингу. В ходе переговоров с министрами обороны Великобритании, Турции и Франции он назвал заявления оккупантов "актом ядерного шантажа".

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар. 

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, МАГАТЭ, война России против Украины, бомба, Рафаэль Гросси
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