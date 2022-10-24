Кулеба предложил Гросси, чтобы МАГАТЭ проверило Украину на "грязную бомбу"

Глава МИД сообщил, что у экспертов МАГАТЭ есть возможность на месте проверить распространяемые РФ фейки.

"Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", – написал дипломат.

Сегодня же министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности к мониторингу. В ходе переговоров с министрами обороны Великобритании, Турции и Франции он назвал заявления оккупантов "актом ядерного шантажа".

У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022