Кулеба и глава МИД Франции скоординировали шаги, чтобы противостоять лжи России о "грязной бомбе"

По словам Кулебы, стороны осудили российскую кампанию по дезинформации о "грязной бомбе".

"Мы также скоординировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции России под "чужим флагом", – написал он.

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

Кулеба еще в феврале заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.