Кулеба и глава МИД Франции скоординировали шаги, чтобы противостоять лжи России о "грязной бомбе"

По словам Кулебы, стороны осудили российскую кампанию по дезинформации о "грязной бомбе".
"Мы также скоординировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции России под "чужим флагом", – написал он.
I spoke to my French counterpart @MinColonna. We both condemned Russia’s ‘dirty bomb’ disinformation campaign. We also coordinated next steps in our work with other countries and within the UN and IAEA to counter these lies and avert any false flag operations by Russia.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
Кулеба еще в феврале заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.