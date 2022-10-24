Резников обсудил "грязную бомбу" с минобороны Франции, Турции и Великобритании и заявил о готовности к проверкам

По его словам, в понедельник он провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акара. Они сообщили ему о содержании звонка российского МО Сергея Шойгу, в которых он ложно обвинил Украину в подготовке использования неконвенционального оружия на оккупированных территориях.
"Я ответил на все обвинения из российского фейка. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", – написал Резников.
Communicated with #DefMin of * @SebLecornu * @BWallaceMP * @HulusiAkarTC— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022
Colleagues informed me about their talks with russian DefMin. I responded to all rus fake allegations. This is an act of rus nuclear blackmail.
I want to repeat: * is open for any monitoring mission
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой"