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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил "грязную бомбу" с минобороны Франции, Турции и Великобритании и заявил о готовности к проверкам

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Обвинения России это акт ядерного шантажа России, считает Резников
Обвинения России – это акт ядерного шантажа России, считает Резников
Фото: ЕРА

Украина открыта для мониторинговых миссий, об этом министр обороны Украины Алексей Рeзников 24 октября написал в Twitter по итогам телефонных контактов с коллегами из нескольких стран НАТО.

По его словам, в понедельник он провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акара. Они сообщили ему о содержании звонка российского МО Сергея Шойгу, в которых он ложно обвинил Украину в подготовке использования неконвенционального оружия на оккупированных территориях.

"Я ответил на все обвинения из российского фейка. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", – написал Резников.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар. 

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой"

Теги: Россия, Турция, Франция, Великобритания, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, война России против Украины, бомба, Бен Уоллес, Себастьян Лекорню
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