Резников обсудил "грязную бомбу" с минобороны Франции, Турции и Великобритании и заявил о готовности к проверкам

По его словам, в понедельник он провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акара. Они сообщили ему о содержании звонка российского МО Сергея Шойгу, в которых он ложно обвинил Украину в подготовке использования неконвенционального оружия на оккупированных территориях.

"Я ответил на все обвинения из российского фейка. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии", – написал Резников.

Communicated with #DefMin of * @SebLecornu * @BWallaceMP * @HulusiAkarTC

Colleagues informed me about their talks with russian DefMin. I responded to all rus fake allegations. This is an act of rus nuclear blackmail.

I want to repeat: * is open for any monitoring mission — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022