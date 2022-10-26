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Госатомрегулирование после заявлений РФ о "грязной бомбе" пригласило МАГАТЭ провести инспекцию на двух украинских предприятиях

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Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне вторжения РФ в Украину
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне вторжения РФ в Украину
Фото: depositphotos.com

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины после заявлений РФ о "грязной бомбе" пригласило представителей Международного агентства по атомной энергии провести инспекцию на двух украинских предприятиях. Об этом говорится в опубликованном 25 октября заявлении Госатомрегулирования.

Письмо с данным предложением исполняющий обязанности главы ведомства – главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков направил директору отдела эксплуатации С департамента гарантий МАГАТЭ Гарольдо Баррозо.

В частности, Госатомрегулирование пригласило МАГАТЭ провести верификацию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины (Киев) и на госпредприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область).

"Данное приглашение МАГАТЭ направлено Госатомрегулирования в соответствии со статьей 8 Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях", – говорится в сообщении.

В письме Корикова сказано, что Украина остается ответственной стороной за реализацию Соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола к этому соглашению и продолжает выполнять предусмотренные им обязательства.

Контекст:

"Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ, объясняли в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. Она не может создать ядерный взрыв, как ядерное оружие, хоть и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность такого оружия – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне вторжения РФ в Украину в феврале. 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, российская пропаганда, МАГАТЭ, война России против Украины, бомба
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