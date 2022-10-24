Глава российского Генштаба Герасимов позвонил американским и британским военным из-за "грязной бомбы". В Британии отвергли подозрения в адрес Украины

Герасимов заявил военным США и Великобритании о "грязной бомбе", которую якобы снаряжает Украина Фото: EPA

Таким образом российское военное командование 24 октября продолжило "обсуждать" с западными коллегами якобы подготовку Украиной подрыва "грязной бомбы" на своей территории.

Министерство обороны Великобритании в Twitter подчеркнуло, что Радакин не принял обвинения Герасимова в адрес Украины.

"Начальник Генштаба отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия для эскалации конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Великобританией Украины", – говорится в сообщении британского военного ведомства.

Отмечается, что главы штабов согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией для управления рисками просчетов и содействия деэскалации.

A statement on the Chief of the Defence Staff’s call with the Russian Chief of the General Staff, General of the Army Valery Vasilyevich Gerasimov: pic.twitter.com/0OTbnTIoLv — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 24, 2022

Официальной реакции Вашингтона на звонок Герасимова пока не последовало. Корреспондент "Голоса Америки" Стив Херман написал в Twitter, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Патика Райдера, что военачальники обсудили ряд проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми.

"В соответствии с прошлой практикой, конкретные детали их разговора будут храниться в тайне", – сказано в сообщении.