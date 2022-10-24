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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава российского Генштаба Герасимов позвонил американским и британским военным из-за "грязной бомбы". В Британии отвергли подозрения в адрес Украины

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Герасимов заявил военным США и Великобритании о "грязной бомбе", которую якобы снаряжает Украина
Герасимов заявил военным США и Великобритании о "грязной бомбе", которую якобы снаряжает Украина
Фото: EPA

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 24 октября позвонил главе комитета начальников штабов США Марку Милли и главе комитета начальников штабов вооруженных сил Великобритании адмиралу Тони Радакину, сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Таким образом российское военное командование 24 октября продолжило "обсуждать" с западными коллегами якобы подготовку Украиной подрыва "грязной бомбы" на своей территории.

Министерство обороны Великобритании в Twitter подчеркнуло, что Радакин не принял обвинения Герасимова в адрес Украины.

"Начальник Генштаба отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия для эскалации конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Великобританией Украины", – говорится в сообщении британского военного ведомства.

Отмечается, что главы штабов согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией для управления рисками просчетов и содействия деэскалации.

Официальной реакции Вашингтона на звонок Герасимова пока не последовало. Корреспондент "Голоса Америки" Стив Херман написал в Twitter, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Патика Райдера, что военачальники обсудили ряд проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми.

"В соответствии с прошлой практикой, конкретные детали их разговора будут храниться в тайне", – сказано в сообщении.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

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