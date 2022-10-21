Пионтковский: ​Путину недвусмысленно дали понять, что и его лично убьют

Путина удержит от нажатия "ядерной кнопки" желание сохранить свою жизнь, детей и капиталы, считает Пионтковский Фото: Андрей Пионтковский / Facebook

По его мнению, такой шаг не будет иметь смысла прежде всего с военной точки зрения

"Ну, предположим (это страшное предположение), он уничтожит какой-нибудь украинский город, погибнут сотни тысяч людей. И что? Украина прекратит наступление в Херсоне? Или Запад прекратит [поддерживать Украину]?.. Нет", – считает Пионтковский.

Но решающим аргументом против "нажатия кнопки" для президента России будет желание сохранить жизнь, детей и капиталы. Политолог уверен, что Путин получил четкое предупреждение, что всего этого он лишится.

"Ему объявили, что его просто убьют за это. Если его личная судьба не волнует... А она его очень волнует. Он самый богатый человек в мире, у него масса детей от Кабаевой, от каких-то кривоножек. Всех нужно спасать. Всех в один бункер не перевезешь", – поделился прогнозом российский публицист.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

ВИДЕО