Пионтковский: ​Путину недвусмысленно дали понять, что и его лично убьют

По его мнению, такой шаг не будет иметь смысла прежде всего с военной точки зрения
"Ну, предположим (это страшное предположение), он уничтожит какой-нибудь украинский город, погибнут сотни тысяч людей. И что? Украина прекратит наступление в Херсоне? Или Запад прекратит [поддерживать Украину]?.. Нет", – считает Пионтковский.
Но решающим аргументом против "нажатия кнопки" для президента России будет желание сохранить жизнь, детей и капиталы. Политолог уверен, что Путин получил четкое предупреждение, что всего этого он лишится.
"Ему объявили, что его просто убьют за это. Если его личная судьба не волнует... А она его очень волнует. Он самый богатый человек в мире, у него масса детей от Кабаевой, от каких-то кривоножек. Всех нужно спасать. Всех в один бункер не перевезешь", – поделился прогнозом российский публицист.
Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.