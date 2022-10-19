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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: У коллективных гиркиных, пригожиных и кадыровых более широкая программа: они хотят обвинить генштаб и самого Путина

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Пионтковский уверен, что сейчас российская верхушка ищет, кого сделать виноватым за поражения в Украине
Пионтковский уверен, что сейчас российская верхушка ищет, кого сделать виноватым за поражения в Украине
Фото: svoboda.org

Президент РФ Владимир Путин после военных неудач в Украине натравил на российских генералов своих приближенных и блогеров, но и сам он рискует стать мишенью для обвинений. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Сейчас идет первая стадия [гражданской войны в России]. Она идет элитная. Мы же видим, как она разворачивается: когда полевые командиры: эти пригожины (основатель ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин. – "ГОРДОН") и – как его? – [глава Чечни Рамзан] Кадыров – они требуют расстрелять министра обороны, руководителя Генерального штаба или застрелиться предлагают [министру обороны РФ Сергею] Шойгу", – рассказывает политолог.

По оценке Пионтковского, "Путин все это поощряет".

"Производит Кадырова за эти призывы в генерал-полковники. Идет колоссальная борьба между двумя элитными группировками. А борьба по какому поводу? Есть такое мнение на Западе, который уже очень много понял о России... Но мы-то все давно понимали. Но не до конца. Там говорят, что есть [в окружении Путина] какая-то партия мира и партия войны", – отметил он.

По мнению публициста, ни в России, ни в Кремле "нет никакой партии мира и партии войны".

"Есть две партии одинаковых мерзавцев: военных преступников, которые сейчас сражаются в буквальном смысле. Вы же получаете массу информации о том, как дивизия Росгвардии входит в Москву или какие-то дивизии окружают Министерство обороны... Сражаются за то, кого назвать виновным за поражение", – считает он.

Вся российская верхушка, начиная с Путина, уже поняла, что война проиграна, убежден Пионтковский.

"И у них сейчас... Они не стали меньше ненавидеть Украину. Они по-прежнему с удовольствием бы уничтожили Украину, но сейчас у них есть гораздо более важная, более близкая сердцу проблема: как сохранить власть и собственность в терпящей поражение стране", – подчеркнул он.

Как считает Пионтковский, для этого российская верхушка ищет и должна назвать "какого-то одного большого виновника" и списать на него все, объяснив это народу.

"В таких фашистских системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения. И, естественно, почему так осмелели эти кадыровы, пригожины? И еще есть целая группа мерзавцев – так называемые легендарные военные корреспонденты. Вспомните эти рожи... Удивительная это какая-то популяция. У них на лицах написано вырождение, садизм, жестокость. Откуда их собирали?" – удивляется он.

Публицист убежден, что это именно Путин натравил Кадырова, Пригожина и военкоров-блогеров на военных – значит, виноватыми пытаются выставить генералов. Этот конфликт, по его мнению, разрастается.

"[Бывший главарь боевиков "ДНР", известный также как Игорь Стрелков российский террорист Игорь] Гиркин или те, кто стоит за ним, формируют коалицию. Видимо, направленную уже не только против министра обороны и начальника Генштаба [РФ], но и императора так называемого, а точнее – фюрера. Если Путин хочет выгородить себя, назначив виновным Генштаб, у коллективных гиркиных, пригожиных и кадыровых более широкая программа: они хотят обвинить и Генштаб, и самого Путина. Несколько пружин конкурирующих сценариев… Но поражение России и успехи Вооруженных сил Украины делают эту интригу неизбежной. В поражении кто-то должен быть виноват", – резюмировал Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Критика в адрес генерала ВС РФ Александра Лапина и других российских военачальников прозвучала после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. В том числе с резкой критикой Лапина выступил Кадыров, Пригожин его поддержал.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам "грызня" в окружении президента РФ уже идет, и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Кремль, Сергей Шойгу, мобилизация, Игорь Стрелков, угрозы, Игорь Гиркин, армия РФ, вторжение, Андрей Пионтковский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, конфликт, борьба, блогеры, Евгений Пригожин, ЧВК, критика, российские оккупанты, россияне
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