Пионтковский: У коллективных гиркиных, пригожиных и кадыровых более широкая программа: они хотят обвинить генштаб и самого Путина

Пионтковский уверен, что сейчас российская верхушка ищет, кого сделать виноватым за поражения в Украине Фото: svoboda.org

"Сейчас идет первая стадия [гражданской войны в России]. Она идет элитная. Мы же видим, как она разворачивается: когда полевые командиры: эти пригожины (основатель ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин. – "ГОРДОН") и – как его? – [глава Чечни Рамзан] Кадыров – они требуют расстрелять министра обороны, руководителя Генерального штаба или застрелиться предлагают [министру обороны РФ Сергею] Шойгу", – рассказывает политолог.

По оценке Пионтковского, "Путин все это поощряет".

"Производит Кадырова за эти призывы в генерал-полковники. Идет колоссальная борьба между двумя элитными группировками. А борьба по какому поводу? Есть такое мнение на Западе, который уже очень много понял о России... Но мы-то все давно понимали. Но не до конца. Там говорят, что есть [в окружении Путина] какая-то партия мира и партия войны", – отметил он.

По мнению публициста, ни в России, ни в Кремле "нет никакой партии мира и партии войны".

"Есть две партии одинаковых мерзавцев: военных преступников, которые сейчас сражаются в буквальном смысле. Вы же получаете массу информации о том, как дивизия Росгвардии входит в Москву или какие-то дивизии окружают Министерство обороны... Сражаются за то, кого назвать виновным за поражение", – считает он.

Вся российская верхушка, начиная с Путина, уже поняла, что война проиграна, убежден Пионтковский.

"И у них сейчас... Они не стали меньше ненавидеть Украину. Они по-прежнему с удовольствием бы уничтожили Украину, но сейчас у них есть гораздо более важная, более близкая сердцу проблема: как сохранить власть и собственность в терпящей поражение стране", – подчеркнул он.

Как считает Пионтковский, для этого российская верхушка ищет и должна назвать "какого-то одного большого виновника" и списать на него все, объяснив это народу.

"В таких фашистских системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения. И, естественно, почему так осмелели эти кадыровы, пригожины? И еще есть целая группа мерзавцев – так называемые легендарные военные корреспонденты. Вспомните эти рожи... Удивительная это какая-то популяция. У них на лицах написано вырождение, садизм, жестокость. Откуда их собирали?" – удивляется он.

Публицист убежден, что это именно Путин натравил Кадырова, Пригожина и военкоров-блогеров на военных – значит, виноватыми пытаются выставить генералов. Этот конфликт, по его мнению, разрастается.

"[Бывший главарь боевиков "ДНР", известный также как Игорь Стрелков российский террорист Игорь] Гиркин или те, кто стоит за ним, формируют коалицию. Видимо, направленную уже не только против министра обороны и начальника Генштаба [РФ], но и императора так называемого, а точнее – фюрера. Если Путин хочет выгородить себя, назначив виновным Генштаб, у коллективных гиркиных, пригожиных и кадыровых более широкая программа: они хотят обвинить и Генштаб, и самого Путина. Несколько пружин конкурирующих сценариев… Но поражение России и успехи Вооруженных сил Украины делают эту интригу неизбежной. В поражении кто-то должен быть виноват", – резюмировал Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

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