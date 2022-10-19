Пионтковский: ​В России никто не будет рваться становиться наследником Путина

По его словам, РФ ожидает череда переходных правительств, которые постараются дистанцироваться от его политики и не выглядеть наследниками его власти.

"Там после этого будет столько разных правительств... Кстати, мне часто задают вопрос, кто будет следующим после Путина. Да никто не будет. Скажут, что товарищ Путин совершил серьезные ошибки и заболел. Уехал лечиться. В Китай, наверное, в какой-нибудь центр древнекитайской медицины. И передал свои полномочия коллективному органу. Например, Совету безопасности. Никто не будет рваться становиться его наследником", – считает Пионтковский.

Одной из главных причин такого дистанцирования политолог считает неизбежную необходимость следующей после Путина власти подписывать и выполнять все пункты унизительной капитуляции после проигранной войны в Украине.

"Все понимают, что функция этого наследника – это согласование условий капитуляции. И конечно, они захотят спрятаться за неким коллективным органом. А через пару месяцев вернутся из плена или я не знаю откуда все эти "мобики" – и начнутся такие проблемы, такие процессы, которые меня лично не очень интересуют. После того, как агрессор уберется с территории Украины... Примерно можно представлять, что будет происходит", – поделился прогнозом публицист.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



