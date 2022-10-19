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Пионтковский: ​В России никто не будет рваться становиться наследником Путина

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Все понимают, что наследнику Путина придется согласовывать условия капитуляции Пионтковский
Все понимают, что наследнику Путина придется согласовывать условия капитуляции – Пионтковский
Фото: Андрей Пионтковский / Facebook

После ухода президента России Владимира Путина единоличного правления в стране не будет, потому что преемнику достались бы результаты всех его ошибок. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, РФ ожидает череда переходных правительств, которые постараются дистанцироваться от его политики и не выглядеть наследниками его власти.

"Там после этого будет столько разных правительств... Кстати, мне часто задают вопрос, кто будет следующим после Путина. Да никто не будет. Скажут, что товарищ Путин совершил серьезные ошибки и заболел. Уехал лечиться. В Китай, наверное, в какой-нибудь центр древнекитайской медицины. И передал свои полномочия коллективному органу. Например, Совету безопасности. Никто не будет рваться становиться его наследником", – считает Пионтковский.

Одной из главных причин такого дистанцирования политолог считает неизбежную необходимость следующей после Путина власти подписывать и выполнять все пункты унизительной капитуляции после проигранной войны в Украине.

"Все понимают, что функция этого наследника – это согласование условий капитуляции. И конечно, они захотят спрятаться за неким коллективным органом. А через пару месяцев вернутся из плена или я не знаю откуда все эти "мобики" – и начнутся такие проблемы, такие процессы, которые меня лично не очень интересуют. После того, как агрессор уберется с территории Украины... Примерно можно представлять, что будет происходит", – поделился прогнозом публицист.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война России против Украины, преемник, капитуляция
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