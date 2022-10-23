"Ударишь по Банковой – через секунду будет ответный удар". Зеленский объяснил, как следует говорить с Россией

Речь о возможных ударах по находящемуся на улице Банковой в Киеве Офису президента Украины зашла во время обсуждения угрозы применения Россией ядерного оружия в ее войне против Украины.
"Мы слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. [...] Никому не позволено просто шантажировать, повторюсь, как террорист. [...] Ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься (тот, кто ставит задачу убивать людей), [...] через секунду, уже несмотря на результат твоего удара, будет удар по [центру] принятию решений у тебя, в твоем государстве", – объяснил Зеленский.
Он сравнил данную ситуацию с уличной.
"Любой человек, который убивает на улице другого человека или грабит, [...] – он знает, что за это он сядет в тюрьму", – отметил президент Украины.
Он считает, что гуманизм здесь неуместен.
"О гуманизме можно долго говорить, но мы живем в такой ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.