"Ударишь по Банковой – через секунду будет ответный удар". Зеленский объяснил, как следует говорить с Россией

Зеленский: Живем с соседом, который, кроме силы, ничего не понимает Фото: president.gov.ua

Речь о возможных ударах по находящемуся на улице Банковой в Киеве Офису президента Украины зашла во время обсуждения угрозы применения Россией ядерного оружия в ее войне против Украины.

"Мы слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. [...] Никому не позволено просто шантажировать, повторюсь, как террорист. [...] Ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься (тот, кто ставит задачу убивать людей), [...] через секунду, уже несмотря на результат твоего удара, будет удар по [центру] принятию решений у тебя, в твоем государстве", – объяснил Зеленский.

Он сравнил данную ситуацию с уличной.

"Любой человек, который убивает на улице другого человека или грабит, [...] – он знает, что за это он сядет в тюрьму", – отметил президент Украины.

Он считает, что гуманизм здесь неуместен.

"О гуманизме можно долго говорить, но мы живем в такой ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает", – заявил Зеленский.

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