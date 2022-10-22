Украина работает над санкциями против лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих террор РФ – Зеленский

"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих или оправдывающих террор", – сказал он.
По словам президента, международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют бывший посол США в России и специальный помощник по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкл Макфол и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций.
"Подготовили базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен. Должны четко оценивать такую "информационно-эмоциональную" составляющую террора: российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры представляются российской пропагандой как заменитель военных побед", – отметил Зеленский.
Он добавил, что разные российские информационники и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии украинской территории и мобилизации на войну против Украины.
"Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим", – подытожил президент.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.