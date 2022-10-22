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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает над санкциями против лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих террор РФ – Зеленский

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Зеленский: Подготовили базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен
Зеленский: Подготовили базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен
Фото: EPA

Украина готовит санкции против пропагандистов и лидеров мнений, которые оправдывают российский террор. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте Офиса президента.

"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих или оправдывающих террор", – сказал он.

По словам президента, международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют бывший посол США в России и специальный помощник по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкл Макфол и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций.

"Подготовили базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен. Должны четко оценивать такую "информационно-эмоциональную" составляющую террора: российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры представляются российской пропагандой как заменитель военных побед", – отметил Зеленский.

Он добавил, что разные российские информационники и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии украинской территории и мобилизации на войну против Украины.

"Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим", – подытожил президент.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, война, пропаганда, российская пропаганда, Владимир Зеленский, война России против Украины
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