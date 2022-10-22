Украина работает над санкциями против лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих террор РФ – Зеленский

Зеленский: Подготовили базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен Фото: EPA

"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих или оправдывающих террор", – сказал он.

По словам президента, международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют бывший посол США в России и специальный помощник по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкл Макфол и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций.

"Подготовили базовый перечень всех причастных к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен. Должны четко оценивать такую "информационно-эмоциональную" составляющую террора: российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры представляются российской пропагандой как заменитель военных побед", – отметил Зеленский.

Он добавил, что разные российские информационники и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии украинской территории и мобилизации на войну против Украины.

"Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим", – подытожил президент.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube