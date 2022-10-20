Зеленский о тех, кто не поддерживает антироссийские санкции: Голоса против Европы

"Любой, кто призывает к ослаблению санкций против России за террор или пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать российский террор безнаказанным и не только предает память жертв террора, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от наиболее антиевропейской силы в современном мире", – сказал он.
Зеленский призвал обращать внимание "на такие голоса в Европе".
"Они – против Европы", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский считает, что санкции против России нужно ужесточать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За ослабление санкций против России выступает в Европе прежде всего Венгрия.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.