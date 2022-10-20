Зеленский о тех, кто не поддерживает антироссийские санкции: Голоса против Европы

Зеленский считает, что санкции против России нужно ужесточать Фото: president.gov.ua

"Любой, кто призывает к ослаблению санкций против России за террор или пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать российский террор безнаказанным и не только предает память жертв террора, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от наиболее антиевропейской силы в современном мире", – сказал он.

Зеленский призвал обращать внимание "на такие голоса в Европе".

"Они – против Европы", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский считает, что санкции против России нужно ужесточать.

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За ослабление санкций против России выступает в Европе прежде всего Венгрия.