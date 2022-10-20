ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о тех, кто не поддерживает антироссийские санкции: Голоса против Европы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский считает, что санкции против России нужно ужесточать
Зеленский считает, что санкции против России нужно ужесточать
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 октября в видеообращении к Европейскому совету, что те, кто выступает против санкций в отношении России за ее агрессию против Украины, пытаются сделать российский террор безнаказанным. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента.

"Любой, кто призывает к ослаблению санкций против России за террор или пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать российский террор безнаказанным и не только предает память жертв террора, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от наиболее антиевропейской силы в современном мире", – сказал он.

Зеленский призвал обращать внимание "на такие голоса в Европе".

"Они – против Европы", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский считает, что санкции против России нужно ужесточать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За ослабление санкций против России выступает в Европе прежде всего Венгрия.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, война, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (346055)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (253352)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (234060)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (128156)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (116006)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (90408)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84612)
8
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (59904)
 
 
 
 