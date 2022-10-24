Лавров заявил, что придуманную роспропагандой украинскую "грязную бомбу" обсудят на Совбезе ООН. Опровержения западных военных он назвал "несерьезным разговором"

Лавров утверждает, что ситуацию с якобы вероятным использованием Украиной "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН "сегодня-завтра".

Глава МИД РФ назвал "достаточно достоверными" сведения российской стороны о якобы украинских провокациях с использованием "грязной бомбы".

Он подчеркнул, что "голословные опровержения западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского,– это несерьезный разговор".

Лавров утверждает, что "некоторые из собеседников" якобы действительно предложили обсудить имеющиеся у России "сведения" на профессиональном военном уровне.

"Это подход, который мы поддержали", – резюмировал российский дипломат, не назвав "собеседников".

Российское военное командование 24 октября продолжило "информировать" западных коллег о якобы подготовке Украиной подрыва "грязной бомбы" на своей территории. После серии звонков, которые 23 октября сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, инициативу перехватил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Как сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство РИА "Новости", он позвонил главе комитета начальников штабов США Марку Милли и главе комитета начальников штабов Вооруженных сил Великобритании адмиралу Тони Радакину.

Официальной реакции Вашингтона на звонок Герасимова пока не последовало. Министерство обороны Великобритании в Twitter уже подчеркнуло, что Радакин отверг обвинения России в адрес Украины.

"Начальник Генштаба отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия для эскалации конфликта и подтвердил неизменную поддержку Великобританией Украины", – говорится в сообщении британского военного ведомства.

Отмечается, что главы штабов согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией для управления рисками просчетов и содействия деэскалации.