Лавров заявил, что придуманную роспропагандой украинскую "грязную бомбу" обсудят на Совбезе ООН. Опровержения западных военных он назвал "несерьезным разговором"

Лавров утверждает, что ситуацию с якобы вероятным использованием Украиной "грязной бомбы" обсудят в СБ ООН "сегодня-завтра".
Глава МИД РФ назвал "достаточно достоверными" сведения российской стороны о якобы украинских провокациях с использованием "грязной бомбы".
Он подчеркнул, что "голословные опровержения западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского,– это несерьезный разговор".
Лавров утверждает, что "некоторые из собеседников" якобы действительно предложили обсудить имеющиеся у России "сведения" на профессиональном военном уровне.
"Это подход, который мы поддержали", – резюмировал российский дипломат, не назвав "собеседников".
Российское военное командование 24 октября продолжило "информировать" западных коллег о якобы подготовке Украиной подрыва "грязной бомбы" на своей территории. После серии звонков, которые 23 октября сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, инициативу перехватил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
Как сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство РИА "Новости", он позвонил главе комитета начальников штабов США Марку Милли и главе комитета начальников штабов Вооруженных сил Великобритании адмиралу Тони Радакину.
Официальной реакции Вашингтона на звонок Герасимова пока не последовало. Министерство обороны Великобритании в Twitter уже подчеркнуло, что Радакин отверг обвинения России в адрес Украины.
"Начальник Генштаба отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия для эскалации конфликта и подтвердил неизменную поддержку Великобританией Украины", – говорится в сообщении британского военного ведомства.
Отмечается, что главы штабов согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Великобританией и Россией для управления рисками просчетов и содействия деэскалации.
A statement on the Chief of the Defence Staff’s call with the Russian Chief of the General Staff, General of the Army Valery Vasilyevich Gerasimov: pic.twitter.com/0OTbnTIoLv— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 24, 2022
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.