Что такое "грязная бомба", которой Россия пугает мир, и чем она опасна

Основной опасностью от "грязной бомбы" будет сам взрыв, объясняют американские чиновники Фото: depositphotos.com

По определению департамента здравоохранения штата Нью-Йорк в США, "грязная бомба" – это бомба, в которой обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, сочетаются с радиоактивными материалами в твердом, жидком или газообразном состоянии. Они предназначены для того, чтобы распылять радиоактивный материал на небольшой локализованной территории вокруг места взрыва.

Как отмечает BBC, "грязная бомба" существенно отличается от ядерного оружия, которое использует ядерную реакцию для увеличения разрушающего эффекта, ведь это взрывное устройство, но с возможностью распыления радиоактивного материала на небольшой участок.

Профессор Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, эксперт по нераспространению ядерного оружия Сергей Галака объяснил BBC, что в составе бомбы могут использовать материал из высокообогащенного урана или плутония, содержащийся в оболочке вокруг обычной взрывчатки. Когда происходит взрыв, этот порошок рассеивается на поверхность, приводит к заражению местности и людей, добавил он.

Как уверяют американские чиновники, основной опасностью от "грязной бомбы" будет сам взрыв. Если произойдет взрыв, он повлияет не на город в целом, а на ту территорию, где он совершится, добавили в департаменте здравоохранения США.

В департаменте отметили, что если случился взрыв "грязной бомбы", нужно:

отойти от места взрыва и зайти в безопасное помещение;

снять одежду и положить ее в герметичный пластиковый пакет;

принять душ, чтобы смыть пыль и грязь.

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики подготовил полную инструкцию, как действовать украинцам в случае ядерных угроз, в том числе в случае применения "грязной бомбы".