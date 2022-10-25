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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Что такое "грязная бомба", которой Россия пугает мир, и чем она опасна

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Основной опасностью от "грязной бомбы" будет сам взрыв, объясняют американские чиновники
Основной опасностью от "грязной бомбы" будет сам взрыв, объясняют американские чиновники
Фото: depositphotos.com

Термин "грязная бомба" не новый, он приобрел популярность еще в 2000-х годах после терактов 11 сентября 2001 года в США, когда появились опасения, что террористы могут попытаться устроить взрывы с помощью устройств, содержащих радиоактивные материалы. Об этом говорится в материале "ВВС News Україна", опубликованном 24 октября.

По определению департамента здравоохранения штата Нью-Йорк в США, "грязная бомба" – это бомба, в которой обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, сочетаются с радиоактивными материалами в твердом, жидком или газообразном состоянии. Они предназначены для того, чтобы распылять радиоактивный материал на небольшой локализованной территории вокруг места взрыва. 

Как отмечает BBC, "грязная бомба" существенно отличается от ядерного оружия, которое использует ядерную реакцию для увеличения разрушающего эффекта, ведь это взрывное устройство, но с возможностью распыления радиоактивного материала на небольшой участок.

Профессор Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, эксперт по нераспространению ядерного оружия Сергей Галака объяснил BBC, что в  составе бомбы могут использовать материал из высокообогащенного урана или плутония, содержащийся в оболочке вокруг обычной взрывчатки. Когда происходит взрыв, этот порошок рассеивается на поверхность, приводит к заражению местности и людей, добавил он.

Как уверяют американские чиновники, основной опасностью от "грязной бомбы" будет сам взрыв. Если произойдет взрыв, он повлияет не на город в целом, а на ту территорию, где он совершится, добавили в департаменте здравоохранения США. 

В департаменте отметили, что если случился взрыв "грязной бомбы", нужно: 

  • отойти от места взрыва и зайти в безопасное помещение;
  • снять одежду и положить ее в герметичный пластиковый пакет;
  • принять душ, чтобы смыть пыль и грязь. 

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики подготовил полную инструкцию, как действовать украинцам в случае ядерных угроз, в том числе в случае применения "грязной бомбы". 

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой минобороны Турции Хулуси Акаром, главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 октября обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ложные обвинения России в адрес Украины в подготовке использования так называемой грязной бомбы. Он официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Это решение приветствовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной, информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы "достоверной") информации о "грязной бомбе" – это "несерьезный разговор".

Теги: взрыв, угрозы, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, бомба
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