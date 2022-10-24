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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба рассказал о разговоре с Боррелем об очередной российской лжи

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Кулеба скоординировал с Боррелем усилия по противодействию российской дезинформации
Кулеба скоординировал с Боррелем усилия по противодействию российской дезинформации
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 октября провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Глава МИД Украины сообщил о содержании беседы в Twitter.

"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ по отношению к Украине до стран Глобального Юга, в частности в Латинской Америке, Африке и Азии", – написал украинский министр.

Боррель подтвердил, что главной темой разговора стало противодействие российской дезинформации.

"Прибыв в Уругвай, я провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой по поводу последних ложных обвинений России. Приветствуем решение Украины запросить отправку экспертной миссии МАГАТЭ. Поддержка Украины от ЕС не ослабевает, в том числе в противодействии дезинформации", – написал он по итогам переговоров.

Кулеба 24 октября обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ложные обвинения России в адрес Украины в подготовке использования так называемой грязной бомбы. Он официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы"

До этого Кулеба поговорил на тему российской дезинформации в якобы изготовлении "грязной бомбы" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром, главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. информацию о грязной бомбе он назвал "абсурдной".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы "достоверной") информации о "грязной бомбе" – это "несерьезный разговор". Российский министр уверяет, что "сегодня или завтра" вопрос рассмотрит Совет Безопасности ООН.

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