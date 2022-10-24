Кулеба рассказал о разговоре с Боррелем об очередной российской лжи

"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ по отношению к Украине до стран Глобального Юга, в частности в Латинской Америке, Африке и Азии", – написал украинский министр.

Провів розмову з @JosepBorrellF, який привітав рішення України запросити експертів МАГАТЕ. Домовилися активно працювати разом у найближчі години і дні, аби донести правду про чергову брехню РФ щодо України до країн Глобального Півдня, зокрема у Латинській Америці, Африці та Азії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022

Боррель подтвердил, что главной темой разговора стало противодействие российской дезинформации.

"Прибыв в Уругвай, я провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой по поводу последних ложных обвинений России. Приветствуем решение Украины запросить отправку экспертной миссии МАГАТЭ. Поддержка Украины от ЕС не ослабевает, в том числе в противодействии дезинформации", – написал он по итогам переговоров.

Arriving in Uruguay, I held a call with @DmytroKuleba on Russia’s latest false allegations.



Welcome Ukraine’s decision to request an @iaeaorg expert mission to be dispatched.



EU support to Ukraine continues unabated, including in countering disinformation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 24, 2022

Кулеба 24 октября обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ложные обвинения России в адрес Украины в подготовке использования так называемой грязной бомбы. Он официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы"

До этого Кулеба поговорил на тему российской дезинформации в якобы изготовлении "грязной бомбы" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.