Кулеба рассказал о разговоре с Боррелем об очередной российской лжи

"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ по отношению к Украине до стран Глобального Юга, в частности в Латинской Америке, Африке и Азии", – написал украинский министр.
Провів розмову з @JosepBorrellF, який привітав рішення України запросити експертів МАГАТЕ. Домовилися активно працювати разом у найближчі години і дні, аби донести правду про чергову брехню РФ щодо України до країн Глобального Півдня, зокрема у Латинській Америці, Африці та Азії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 24, 2022
Боррель подтвердил, что главной темой разговора стало противодействие российской дезинформации.
"Прибыв в Уругвай, я провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой по поводу последних ложных обвинений России. Приветствуем решение Украины запросить отправку экспертной миссии МАГАТЭ. Поддержка Украины от ЕС не ослабевает, в том числе в противодействии дезинформации", – написал он по итогам переговоров.
Arriving in Uruguay, I held a call with @DmytroKuleba on Russia’s latest false allegations.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 24, 2022
Welcome Ukraine’s decision to request an @iaeaorg expert mission to be dispatched.
EU support to Ukraine continues unabated, including in countering disinformation.
Кулеба 24 октября обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ложные обвинения России в адрес Украины в подготовке использования так называемой грязной бомбы. Он официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы"
До этого Кулеба поговорил на тему российской дезинформации в якобы изготовлении "грязной бомбы" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром, главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. информацию о грязной бомбе он назвал "абсурдной".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы "достоверной") информации о "грязной бомбе" – это "несерьезный разговор". Российский министр уверяет, что "сегодня или завтра" вопрос рассмотрит Совет Безопасности ООН.