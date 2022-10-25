Использование Россией как ядерной, так и "грязной" бомбы будет иметь последствия – Госдеп США

Прайс заявил, что Россия предупреждена о последствиях применения как ядерной, так и "грязной" бомбы Фото: state.gov

Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон относиться к возможному использованию "грязной бомбы" так же, как и к применению любой другой ядерной бомбы, Прайс подтвердил, что для России в случае ее применения "будут последствия" – США отреагируют, независимо от того, использует РФ "грязную" или ядерную бомбу.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне "очень четко" сказали об этом Кремлю.

Представитель Госдепа США отметил, что если Россия применит "грязную бомбу", это станет еще одним примером жестокости президента РФ Владимира Путина.

Прайс добавил, что Москве, по мнению американской администрации, важно знать "глубокий характер последствий", которые постигнут страну, если она применит ядерное оружие.

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил на тему российской дезинформации о якобы изготовлении "грязной бомбы" в Украине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.