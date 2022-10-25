Использование Россией как ядерной, так и "грязной" бомбы будет иметь последствия – Госдеп США

Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон относиться к возможному использованию "грязной бомбы" так же, как и к применению любой другой ядерной бомбы, Прайс подтвердил, что для России в случае ее применения "будут последствия" – США отреагируют, независимо от того, использует РФ "грязную" или ядерную бомбу.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне "очень четко" сказали об этом Кремлю.
Представитель Госдепа США отметил, что если Россия применит "грязную бомбу", это станет еще одним примером жестокости президента РФ Владимира Путина.
Прайс добавил, что Москве, по мнению американской администрации, важно знать "глубокий характер последствий", которые постигнут страну, если она применит ядерное оружие.
До этого глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил на тему российской дезинформации о якобы изготовлении "грязной бомбы" в Украине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню главой минобороны Турции Хулуси Акаром, главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.
Кулеба 24 октября обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси ложные обвинения России в адрес Украины в подготовке использования так называемой грязной бомбы. Он официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Это решение приветствовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. информацию о грязной бомбе он назвал "абсурдной".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы "достоверной") информации о "грязной бомбе" – это "несерьезный разговор". Российский министр уверяет, что "сегодня или завтра" вопрос рассмотрит Совет Безопасности ООН.