Представитель РФ в ООН заявил о "потенциальной" работе над "грязной бомбой" в Украине. В Совбезе отвергли эти утверждения

Заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил после заседания, что, по информации РФ, в Украине есть два объекта, которые "потенциально могут" работать над созданием такого оружия.

При этом он ссылался на "разведывательные данные" и не привел никаких доказательств. Представители стран Запада отвергли эти обвинения, подчеркивает CNN.

В частности, как пишет Reuters, заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН Джеймс Кариуки назвал утверждения Полянского "чисто российской дезинформацией, которую видели уже много раз".

Дипломат подчеркнул, что никаких доказательств Россия не представила. Он добавил, что "это пустая трата нашего времени, это дезинформация, и она должна прекратиться".

По информации Reuters, вчерашнее заседание – одно из трех, запрошенных Россией на этой неделе.