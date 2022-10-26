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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представитель РФ в ООН заявил о "потенциальной" работе над "грязной бомбой" в Украине. В Совбезе отвергли эти утверждения

Заседание Совбеза прошло в закрытом режиме
Заседание Совбеза прошло в закрытом режиме
Фото: ЕРА

Вечером 25 октября в Нью-Йорке состоялось закрытое заседание Совета безопасности ООН, на котором рассмотрели утверждения России о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу" на своей территории. Об этом сообщили CNN и Reuters.

Заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил после заседания, что, по информации РФ, в Украине есть два объекта, которые "потенциально могут" работать над созданием такого оружия. 

При этом он ссылался на "разведывательные данные" и не привел никаких доказательств. Представители стран Запада отвергли эти обвинения, подчеркивает CNN. 

В частности, как пишет Reuters, заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН Джеймс Кариуки назвал утверждения Полянского "чисто российской дезинформацией, которую видели уже много раз". 

Дипломат подчеркнул, что никаких доказательств Россия не представила. Он добавил, что "это пустая трата нашего времени, это дезинформация, и она должна прекратиться". 

По информации Reuters, вчерашнее заседание – одно из трех, запрошенных Россией на этой неделе.  

Контекст:

"Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ, объясняли в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. Она не может создать ядерный взрыв, как ядерное оружие, хоть и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность такого оружия – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Великобритания, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Дмитрий Полянский
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