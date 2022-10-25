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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН рассмотрит утверждения РФ о "грязной бомбе" в закрытом режиме – CNN

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Заседание Совбеза ООН, вероятно, уже началось
Заседание Совбеза ООН, вероятно, уже началось 
Фото: ЕРА

Совет безопасности ООН рассмотрит бездоказательные утверждения России о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу" на своей территории, заседание пройдет в закрытом режиме.

Об этом, ссылаясь на свои источники среди дипломатов ООН, сообщил канал CNN

Точное время проведения заседания собеседники канала не называли, но рассказали, что оно начнется 25 октября до обеда (сейчас в Нью-Йорке, где заседает Совбез ООН, 14.44). 

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН". 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Совет Безопасности ООН, российская пропаганда, война России против Украины, бомба
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