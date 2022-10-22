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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Небензя покинул заседание Совбеза ООН, чтобы "не слушать злобные тирады" Кислицы. Постпред Украины ответил: "Аминь!"

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Кислица: По крайней мере, посол покинул сейчас Совет. Но наступит день, когда России не будет вовсе в Совете
Кислица: По крайней мере, посол покинул сейчас Совет. Но наступит день, когда России не будет вовсе в Совете
Фото: ЕРА

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 21 октября покинул заседание Совета безопасности ООН, не дождавшись его завершения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В своем выступлении Небензя повторил ряд пропагандистских штампов, обвинил Украину в обстрелах Запорожской атомной электростанции и "теракте" на Крымском мосту, а завершая речь, сказал: "Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, я не буду". 

По его мнению, постоянный представитель ООН Сергей Кислица недавно озвучивал "оскорбительные комментарии" в адрес "российских дипломатов". 

Через некоторое время на заседании взял слово Кислица. 

"Я рад, что месяцы – не годы – наших усилий убрать Россию из Совета безопасности приносят свои плоды. По крайней мере, посол покинул сейчас Совет. Но наступит день, когда России не будет вовсе в Совете, – отреагировал постпред Украины. – Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, только что бежавшего из Совета. Поскольку единственное, что он сделал почти за восемь месяцев вторжения – нагромождал ложь за ложью. На каждом заседании. По каждому аспекту агрессивной войны, которую начал его хозяин в феврале". 

В Twitter украинский дипломат тоже прокомментировал заявление оппонента. 

"Путинский посол только что пообещал покинуть совет безопасности, когда я возьму слово. Аминь! Наконец-то мои усилия приносят плоды. Следующий этап – Россия полностью покидает Совет безопасности. Не только Небензя", – отметил Кислица. 

Он считает, что Небензя, заявляя о "порочном удовольствии", реагировал на его твиты. То, что постпред РФ ушел из заседания, по мнению представителя Украины, является примером "экзорцистской силы социальных медиа". 

"Хочу предупредить, что не буду выслушивать очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в Совете и тем самым доставлять ему странное и порочное удовольствие", – сказал Небензя, упомянув мой твит. Ушел. Все удовольствие – мое!" – добавил Кислица. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 октября заседание Совбеза ООН созвали в связи с обстрелами украинской гражданской инфраструктуры.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины. 

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН. 

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, обстрелы, война России против Украины, дипломаты, инфраструктура, электростанция, Василий Небензя
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