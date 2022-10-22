Небензя покинул заседание Совбеза ООН, чтобы "не слушать злобные тирады" Кислицы. Постпред Украины ответил: "Аминь!"

Кислица: По крайней мере, посол покинул сейчас Совет. Но наступит день, когда России не будет вовсе в Совете Фото: ЕРА

В своем выступлении Небензя повторил ряд пропагандистских штампов, обвинил Украину в обстрелах Запорожской атомной электростанции и "теракте" на Крымском мосту, а завершая речь, сказал: "Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, я не буду".

По его мнению, постоянный представитель ООН Сергей Кислица недавно озвучивал "оскорбительные комментарии" в адрес "российских дипломатов".

Через некоторое время на заседании взял слово Кислица.

"Я рад, что месяцы – не годы – наших усилий убрать Россию из Совета безопасности приносят свои плоды. По крайней мере, посол покинул сейчас Совет. Но наступит день, когда России не будет вовсе в Совете, – отреагировал постпред Украины. – Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, только что бежавшего из Совета. Поскольку единственное, что он сделал почти за восемь месяцев вторжения – нагромождал ложь за ложью. На каждом заседании. По каждому аспекту агрессивной войны, которую начал его хозяин в феврале".

В Twitter украинский дипломат тоже прокомментировал заявление оппонента.

"Путинский посол только что пообещал покинуть совет безопасности, когда я возьму слово. Аминь! Наконец-то мои усилия приносят плоды. Следующий этап – Россия полностью покидает Совет безопасности. Не только Небензя", – отметил Кислица.

Он считает, что Небензя, заявляя о "порочном удовольствии", реагировал на его твиты. То, что постпред РФ ушел из заседания, по мнению представителя Украины, является примером "экзорцистской силы социальных медиа".

"Хочу предупредить, что не буду выслушивать очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в Совете и тем самым доставлять ему странное и порочное удовольствие", – сказал Небензя, упомянув мой твит. Ушел. Все удовольствие – мое!" – добавил Кислица.

Exorcism power of social media - “I’d like to warn you I won’t listen to another portion of malicious tirades of the representative of Ukrainian regime in the Council & thereby give him strange & vicious pleasure” said Nebenzya mentioned my tweets. Left. The pleasure is all mine! https://t.co/d97F48GVwI pic.twitter.com/t5f31md8G5 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 21, 2022