ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица о российской агрессии: Разве Украина отказывалась от переговоров? Нет

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Кислица: Ни одна ответственная страна не пойдет на договоренности за спиной Украины
Кислица: Ни одна ответственная страна не пойдет на договоренности за спиной Украины
Фото: ЕРА

С Россией не будут без Украины вести переговоры о прекращении войны. Об этом постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

"Невозможно. Я вас уверяю. В частности, США (по крайней мере, нынешняя администрация – точно). Ни одна ответственная страна – в Лондоне, в Берлине, Париже, Вашингтоне – не пойдет на договоренности за спиной Украины. Это не означает, что в экспертной среде внутри Госдепа нет на совещаниях полифонии мнений, но позиция сформирована", – сказал он.

Дипломат отметил, что "здесь очень легко поскользнуться и оказаться в динамике хайпа и популизма".

"Разве Украина отказывалась от переговоров? Нет. [Украинские] президент [Владимир Зеленский] и СНБО (Совет нацбезопасности и обороны. – "ГОРДОН") четко обозначили условия. Разве кто-то сказал, что нужно вырвать из словаря страницу со словом "переговоры"? Такого не было. Когда РФ, и точно не при [президенте Владимире] Путине, будет готова вести переговоры – например, о выплате репараций, – конечно, мы будем с ними говорить", – объяснил Кислица.

По его словам, "такие переговоры наверняка начнутся, когда РФ будет разбита" на поле боя.

Кислица отметил, что военной победы Украины над Россией будет недостаточно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, СНБО, переговоры, вторжение, Сергей Кислица, война России против Украины, дипломаты
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