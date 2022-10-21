Кислица о российской агрессии: Разве Украина отказывалась от переговоров? Нет

Кислица: Ни одна ответственная страна не пойдет на договоренности за спиной Украины Фото: ЕРА

"Невозможно. Я вас уверяю. В частности, США (по крайней мере, нынешняя администрация – точно). Ни одна ответственная страна – в Лондоне, в Берлине, Париже, Вашингтоне – не пойдет на договоренности за спиной Украины. Это не означает, что в экспертной среде внутри Госдепа нет на совещаниях полифонии мнений, но позиция сформирована", – сказал он.

Дипломат отметил, что "здесь очень легко поскользнуться и оказаться в динамике хайпа и популизма".

"Разве Украина отказывалась от переговоров? Нет. [Украинские] президент [Владимир Зеленский] и СНБО (Совет нацбезопасности и обороны. – "ГОРДОН") четко обозначили условия. Разве кто-то сказал, что нужно вырвать из словаря страницу со словом "переговоры"? Такого не было. Когда РФ, и точно не при [президенте Владимире] Путине, будет готова вести переговоры – например, о выплате репараций, – конечно, мы будем с ними говорить", – объяснил Кислица.

По его словам, "такие переговоры наверняка начнутся, когда РФ будет разбита" на поле боя.

Кислица отметил, что военной победы Украины над Россией будет недостаточно.

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