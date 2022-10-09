Министр обороны Румынии призвал Запад вести переговоры с РФ о мире в Украине. Ему ответили в Верховной Раде

Румынский министр заявил, что единственным шансом остановить войну якобы являются переговоры с Россией.
"Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", – сказал Дынку.
Он считает, что Украина самостоятельно не может вести эти переговоры, поскольку политический класс в Украине сейчас не может себе "позволить допустить несправедливую потерю территории". К тому же, по словам Дынку, у России все еще есть ресурсы для продолжения войны.
"Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", – сказал министр.
На такое заявление отреагировал в своем Telegram Арахамия, заявив, что "Украина готова к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО".
"Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", – заявил он.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
6 октября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".
Вице-спикер Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в Джакарте Елена Кондратюк отвергла предложения Матвиенко.