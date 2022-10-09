Министр обороны Румынии призвал Запад вести переговоры с РФ о мире в Украине. Ему ответили в Верховной Раде

Румынский министр заявил, что единственным шансом остановить войну якобы являются переговоры с Россией.

"Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", – сказал Дынку.

Он считает, что Украина самостоятельно не может вести эти переговоры, поскольку политический класс в Украине сейчас не может себе "позволить допустить несправедливую потерю территории". К тому же, по словам Дынку, у России все еще есть ресурсы для продолжения войны.

"Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", – сказал министр.

На такое заявление отреагировал в своем Telegram Арахамия, заявив, что "Украина готова к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО".

"Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", – заявил он.