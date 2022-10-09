ГОРДОН
 
 
МИР

Министр обороны Румынии призвал Запад вести переговоры с РФ о мире в Украине. Ему ответили в Верховной Раде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Румынский министр заявил, что единственным шансом остановить войну якобы являются переговоры с Россией
Румынский министр заявил, что единственным шансом остановить войну якобы являются переговоры с Россией
Фото: EPA

Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что Запад должен вести переговоры с Россией о мире в Украине, пишет g4media. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил, что Западу следует направить свои переговорные усилия на вступление Украины в НАТО.

Румынский министр заявил, что единственным шансом остановить войну якобы являются переговоры с Россией.

"Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", – сказал Дынку.

Он считает, что Украина самостоятельно не может вести эти переговоры, поскольку политический класс в Украине сейчас не может себе "позволить допустить несправедливую потерю территории". К тому же, по словам Дынку, у России все еще есть ресурсы для продолжения войны.

"Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", – сказал министр.

На такое заявление отреагировал в своем Telegram Арахамия, заявив, что "Украина готова к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО".

"Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", – заявил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

6 октября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Вице-спикер Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в Джакарте Елена Кондратюк отвергла предложения Матвиенко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Румыния, война, переговоры, война России против Украины, Слуга народа, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они вернут свою землю". Шер рассказала, чем ее поразили при встрече украинцы
"Они вернут свою землю". Шер рассказала, чем ее поразили при встрече украинцы
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото G
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (405915)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (142588)
3
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (66016)
4
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (60890)
5
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце (28951)
6
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал (28468)
7
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью (25691)
8
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о "страшном изнасиловании в кино" (21020)
 
 
 
 