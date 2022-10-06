Украина ведет "сложные" переговоры о продлении "зернового коридора" – Офис президента

По данным Мининфраструктуры на 5 октября, из украинских портов вышли 274 судна с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 4 октября, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в Киеве надеются "на продление мандата на вывоз зерна из портов Украины".

При этом Подоляк не уточнил, когда можно ожидать результатов переговоров, назвав их "сложными".

Он подчеркнул, что Украина ведет не прямые переговоры с РФ, а в рамках переговорных групп, в которых состоят также Турция и ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября сказал, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.