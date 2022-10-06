Украина ведет "сложные" переговоры о продлении "зернового коридора" – Офис президента

Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 4 октября, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, в Киеве надеются "на продление мандата на вывоз зерна из портов Украины".
При этом Подоляк не уточнил, когда можно ожидать результатов переговоров, назвав их "сложными".
Он подчеркнул, что Украина ведет не прямые переговоры с РФ, а в рамках переговорных групп, в которых состоят также Турция и ООН.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября сказал, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
По данным Мининфраструктуры на 5 октября, из украинских портов вышли 274 судна с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 6,2 млн тонн агропродукции.