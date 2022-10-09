Невзоров: Отказ Зеленского вести любые переговоры с Путиным – очень красивый и очень здравый поступок

Невзоров: Путин целиком сделан и сконструирован только из чистого вранья. Поэтому, действительно, переговоры с ним – это пустая трата времени Фото: Александр Невзоров / Instagram

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Важнейшим событием является принципиальный отказ Зеленского вести любые переговоры с Путиным. Это очень красивый и очень здравый поступок, – сказал Невзоров. – Можно было бы привезти страуса и устроить переговоры с ним. Результат будет абсолютно таким же. Просто невозможно назвать ни один случай, ни один прецедент, когда Путин бы не соврал".

По словам публициста, "даже самые ярые путинисты" в разговорах с ним не могли вспомнить случаев, когда Путин бы не врал.

"То есть он целиком сделан и сконструирован только из чистого вранья. Поэтому, действительно, переговоры с ним – это пустая трата времени. Как и обсуждение его выступлений, заявлений, подписываний деклараций, приращивания территорий, отращивания территорий... В чем проблема России? В том, что Россия полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и "перестроечный" рахит", – добавил он.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью



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