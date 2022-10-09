Невзоров: Отказ Зеленского вести любые переговоры с Путиным – очень красивый и очень здравый поступок

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Важнейшим событием является принципиальный отказ Зеленского вести любые переговоры с Путиным. Это очень красивый и очень здравый поступок, – сказал Невзоров. – Можно было бы привезти страуса и устроить переговоры с ним. Результат будет абсолютно таким же. Просто невозможно назвать ни один случай, ни один прецедент, когда Путин бы не соврал".
По словам публициста, "даже самые ярые путинисты" в разговорах с ним не могли вспомнить случаев, когда Путин бы не врал.
"То есть он целиком сделан и сконструирован только из чистого вранья. Поэтому, действительно, переговоры с ним – это пустая трата времени. Как и обсуждение его выступлений, заявлений, подписываний деклараций, приращивания территорий, отращивания территорий... В чем проблема России? В том, что Россия полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и "перестроечный" рахит", – добавил он.
Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".