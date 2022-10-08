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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: В чем главная проблема России? Она полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и "перестроечный" рахит

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Силу российской армии Невзоров назвал "бутафорской"
Силу российской армии Невзоров назвал "бутафорской"
Фото: ЕРА

Россия напала на Украину, не будучи готовой к этой войне. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"В чем проблема России? В том, что Россия полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и "перестроечный" рахит. Чтобы осуществить свои абсолютно реальные замыслы, содержащиеся в ее основах, культуре, исторической роли, России следовало бы, наверное, еще лет 40 вести себя тихо: поддакивать, подмахивать хвостом, лизать Западу руки, покупать технологии, наливаться военными возможностями", – сказал он.

Публицист считает, что России "нужно было накопить реальную, а не бутафорскую силу, и тогда уже оскаливать кровавую драконью пасть".

"И может быть, ей удалось бы выполнить свое вурдалачье предназначение, которое прописано в ее культуре и истории. Она, может быть, действительно смогла бы это сделать. Но будучи совершенно не готовой, она сделала свой рывок в смерть. Хотел он (президент России Владимир Путин. – "ГОРДОН") настоящий апокалипсис устроить? Да. Надо было готовиться, а не устраивать самодеятельность в лохмотьях с бутафорской армией", – объяснил Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, в России "бутафорией является абсолютно все", и подобное было еще во времена царя Петра I.

"Я посмотрел внимательно: на воронежских верфях был заложен изначально 51 корабль, и только 17 спущено на воду. Остальные были украдены по частям, частично сгнили. Из 46 кораблей 1702–1707 годов постройки в сражениях не сумел принять участие ни один. Они оказались непригодны не то что к бою, но даже к простому плаванию", – сказал Невзоров.

По его словам, в России "фейк – все, везде".

"Мы можем быть уверены и на 100% гарантировать, что мы всегда имеем дело с враньем. Это к вопросу о реальной мощи, к вопросу о необходимости переговоров. Я повторяю: сильная Россия, которая обзавелась бы промышленностью, реально надрессировала бы пару-тройку поколений ублюдков, одержимых державностью, миссией "русского мира", могла бы быть смертельно опасна миру, но не сегодня. Она поторопилась, раскрыла карты – и теперь понятно, что Россию, в общем, мир и цивилизация вынуждены будут навсегда тем или иным способом обезвредить", – объяснил Невзоров.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, в конце лета началось контрнаступление Вооруженных сил Украины на других направлениях.

По состоянию на 7 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидированы около 61 680 российских оккупантов, уничтожено тысячи единиц военной и боевой техники РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, война, военные, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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