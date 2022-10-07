Невзоров: Если завтра какой-нибудь шейх положит глаз на Матвиенко и намекнет об этом Путину, то, несмотря на верность, ее в кофре доставят в эмираты

"Власть слепа. Она даже по запаху уже не отличает своих и чужих. У этой власти кончился запас более-менее реальных оппозиционеров, и она сейчас будет жрать всех, чей вид и чьи поступки хотя бы чуть-чуть настораживают. Под нож пойдут самые преданные режиму персонажи, потому что власть агонизирует, власть абсолютно не способна отличать своих и чужих", – сказал Невзоров.
Он убежден, что для президента РФ Владимира Путина "абсолютно не важна ничья судьба", даже если речь идет о его окружении и соратниках.
В качестве примера он привел спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
"Я думаю, что если завтра какой-нибудь шейх положит глаз на Валентину Матвиенко и намекнет об этом Путину, то, несмотря на всю верность, Валентину Ивановну в кофре через пару дней доставят шейху в эмираты. Или вдруг Путину понадобятся уши для украшения елочки его друга [президента Сирии Башара] Асада – он тут же их отрежет у Медведева, а потом спокойно Медведеву купит накладные большие уши в магазине для карнавалов", – сказал Невзоров.
Матвиенко – уроженка Украины (она родилась в Хмельницкой области, окончила в Украине школу и училище, а затем переехала в Россию). Матвиенко занимается партийной и политической деятельностью с 1970-х годов. В разные годы она была заместителем председателя российского правительства, губернатором Санкт-Петербурга, сенатором. С 2011 года возглавляет Совет Федерации – верхнюю палату российского парламента.
Она неоднократно делала антиукраинские заявления и распространяла ложную информацию о планах России. В частности, в декабре 2021 года, за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Матвиенко сказала, что "никаких планов нападать на Украину у России не было и нет". Информацию об этом она назвала "русофобской атакой на Россию".
За роль в агрессивной войне против Украины против Матвиенко ввели санкции ЕС, США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина.
Невзоров в одном из предыдущих интервью рассказывал, что хорошо знает Матвиенко. "Я из Питера ее лично сдавал в Москву. Она еще была нормальная тетка. Веселая, нормальная тетка с абсолютно человеческими реакциями. Но она понимает, что для того, чтобы спокойно себя чувствовать рядом с сумасшедшим диктатором, надо прикидываться шизофреничкой", – сказал Невзоров.