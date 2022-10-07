Невзоров: Если завтра какой-нибудь шейх положит глаз на Матвиенко и намекнет об этом Путину, то, несмотря на верность, ее в кофре доставят в эмираты

"Власть слепа. Она даже по запаху уже не отличает своих и чужих. У этой власти кончился запас более-менее реальных оппозиционеров, и она сейчас будет жрать всех, чей вид и чьи поступки хотя бы чуть-чуть настораживают. Под нож пойдут самые преданные режиму персонажи, потому что власть агонизирует, власть абсолютно не способна отличать своих и чужих", – сказал Невзоров.

Он убежден, что для президента РФ Владимира Путина "абсолютно не важна ничья судьба", даже если речь идет о его окружении и соратниках.

В качестве примера он привел спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Я думаю, что если завтра какой-нибудь шейх положит глаз на Валентину Матвиенко и намекнет об этом Путину, то, несмотря на всю верность, Валентину Ивановну в кофре через пару дней доставят шейху в эмираты. Или вдруг Путину понадобятся уши для украшения елочки его друга [президента Сирии Башара] Асада – он тут же их отрежет у Медведева, а потом спокойно Медведеву купит накладные большие уши в магазине для карнавалов", – сказал Невзоров.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube