Заявления Путина говорят о том, что он не отказался от своих целей в войне – ISW

Риторика Путина свидетельствует о его желании продолжать войну в Украине, заявляют в ISW Фото: kremlin.ru

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", – указывают в ISW.

Аналитики упомянули, что риторику президента РФ поддержал спикер госдумы РФ Вячеслав Володин. Он, в частности, утверждал, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте исследования войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой Россией.

"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать", – добавили аналитики.