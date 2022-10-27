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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявления Путина говорят о том, что он не отказался от своих целей в войне – ISW

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Риторика Путина свидетельствует о его желании продолжать войну в Украине, заявляют в ISW
Риторика Путина свидетельствует о его желании продолжать войну в Украине, заявляют в ISW
Фото: kremlin.ru

Последние высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать "максималистские" цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении. Об этом 26 октября сообщил в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", – указывают в ISW.

Аналитики упомянули, что риторику президента РФ поддержал спикер госдумы РФ Вячеслав Володин. Он, в частности, утверждал, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте исследования войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой Россией.

"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать", – добавили аналитики.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России". Также Путин вспомнил о "биологических лабораториях", о якобы существовании которых на украинской территории неоднократно говорила российская пропаганда.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Кремль, Госдума, оккупация, аннексия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вячеслав Володин, российские оккупанты, ISW
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