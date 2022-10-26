Путин хочет использовать "зерновое соглашение" как рычаг влияния на саммите G20 – Reuters

По словам источника, Путин намерен принять личное участие в саммите, хотя до этого неоднократно озвучивалось, что он не принял окончательного решения о том, ехать или нет.
Сделка по зерну будет центральной темой встречи, считает источник агентства, и все будут пытаться убедить российского президента продлить ее. Дипломат допускает, что это хороший способ для РФ "сохранить карты на саммите G20", который для нее ничего не стоит.
13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия угрожает черноморской "зерновой инициативе".
"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет "голодные игры" и угрожает черноморской "зерновой инициативе". Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – написал в Twitter министр.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.