Путин хочет использовать "зерновое соглашение" как рычаг влияния на саммите G20 – Reuters

Зерновая сделка – хороший способ для Путина сохранить карты на саммите G20, который для него ничего не стоит, считает источник Reuters Фото: ЕРА

По словам источника, Путин намерен принять личное участие в саммите, хотя до этого неоднократно озвучивалось, что он не принял окончательного решения о том, ехать или нет.

Сделка по зерну будет центральной темой встречи, считает источник агентства, и все будут пытаться убедить российского президента продлить ее. Дипломат допускает, что это хороший способ для РФ "сохранить карты на саммите G20", который для нее ничего не стоит.

13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия угрожает черноморской "зерновой инициативе".

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет "голодные игры" и угрожает черноморской "зерновой инициативе". Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – написал в Twitter министр.