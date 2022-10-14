Кулеба: Россия возобновляет "голодные игры" и угрожает черноморской "зерновой инициативе"

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет "голодные игры" и угрожает черноморской "зерновой инициативе". Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать. Настало время защитить черноморский "зерновой коридор". Я призываю все государства и организации дать понять Москве: шантаж должен прекратиться и России нельзя подвергать риску миллионы людей", – заявил министр.

Он подчеркнул, что его призыв особенно касается стран, которые зависят от экспорта зерна из Украины.

The time to protect the Black Sea grain corridor is now. I urge all states and organizations to make it clear to Moscow: blackmail must stop and Russia is not allowed to put millions of people at risk. My call is especially on states which rely on Ukraine’s grain exports 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022

Так Кулеба прокомментировал высказывания постоянного представителя РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, который в комментарии агентству Reuters 13 октября заявил, что РФ готова выйти из "зернового соглашения", если не будут выполнены его условия.

По словам Гатилова, 12 октября Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором изложен список "жалоб". Представители ООН должны прибыть в Москву в воскресенье, чтобы обсудить продление соглашения. По словам дипломата, это касается экспорта российского зерна и удобрений.