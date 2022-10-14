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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Россия возобновляет "голодные игры" и угрожает черноморской "зерновой инициативе"

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Кулеба: Настало время защитить черноморский "зерновой коридор"
Кулеба: Настало время защитить черноморский "зерновой коридор"
Фото: EPA

Россия угрожает черноморской "зерновой инициативе", благодаря которой украинские зерно экспортируют по Черному морю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 13 октября.

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет "голодные игры" и угрожает черноморской "зерновой инициативе". Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать. Настало время защитить черноморский "зерновой коридор". Я призываю все государства и организации дать понять Москве: шантаж должен прекратиться и России нельзя подвергать риску миллионы людей", – заявил министр.

Он подчеркнул, что его призыв особенно касается стран, которые зависят от экспорта зерна из Украины.

Так Кулеба прокомментировал высказывания постоянного представителя РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, который в комментарии агентству Reuters 13 октября заявил, что РФ готова выйти из "зернового соглашения", если не будут выполнены его условия.

По словам Гатилова, 12 октября Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором изложен список "жалоб". Представители ООН должны прибыть в Москву в воскресенье, чтобы обсудить продление соглашения. По словам дипломата, это касается экспорта российского зерна и удобрений.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Президент Украины Владимир Зеленский назвал лживым заявление Путина

Зерновое соглашение было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, голод, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, зерно
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