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Еще девять судов с агропрдукцией вышли из украинских портов – Мининфраструктуры

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С 1 августа 325 судов вывезли 7,2 млн тонн агропродукции из украинских портов
С 1 августа 325 судов вывезли 7,2 млн тонн агропродукции из украинских портов
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В рамках "зерновой инициативы" 12 октября из портов Одесской области в страны Африки, Азии и Европы вышли девять судов с более 150 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Среди судов – балкер KLC ERCIYES, который доставит 11,5 тыс. тонн сои в Египет, балкер SIMAS – 13,4 тыс. тонн кукурузы в Ливан, и танкер AGNES VICTORY – 42 тыс. тонн масла для Индии.

От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта Пивденный вышли суда AGNES VICTORY, EGE BEY.

"С 1 августа, момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 325 судов вывезли 7,2 млн тонн агропродукции из украинских портов в страны Азии, Европы и Африки", – подытожили в министерстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02pPjpMNpDUrBfhf4ecyqtUGyAfqiMjy9AhtMhTRjvmzqGTqrek67cDqgSBbMv7XUGl

Контекст:

По состоянию на конец июля было известно, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ информировал, что для вывоза украинского зерна существует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда. По его словам, краденое украинское зерно перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока.

1 сентября мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты незаконно вывезли из города миллионы тонн украинского зерна

8 сентября капитанам двух судов, которые под флагом Российской Федерации участвовали в незаконном вывозе украинского зерна из Крыма, сообщили о подозрении.

22 сентября правоохранители сообщили гражданину Украины и двум гражданам РФ о подозрении в поставках в Россию похищенного украинского урожая из Запорожской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Индия, Египет, Ливан, война, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно
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